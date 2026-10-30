FromSoftware sospende i server di Dark Souls 2 e 3, nessuna data per il ripristino

I giocatori di Dark Souls 2 e Dark Souls 3 devono fare i conti con una nuova interruzione dei servizi online . FromSoftware ha infatti comunicato che i server dei due giochi sono temporaneamente indisponibili su tutte le piattaforme, a causa di un problema tecnico del quale, almeno per il momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Lo studio non ha neppure indicato una possibile data per il ripristino delle funzionalità bloccate.

Problemi non meglio identificati

L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sui social network: "A causa di un problema ai server, i servizi online dei seguenti titoli saranno temporaneamente indisponibili su tutte le piattaforme", ha comunicato lo sviluppatore, aggiungendo che fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni sui tempi necessari per il ripristino.

La comunicazione si conclude con le scuse ai giocatori per il disagio, ma non chiarisce la natura del malfunzionamento né le sue possibili cause. Sono ormai passate ore dall'inizio dei disagi e ancora non ci sono stati chiarimenti in merito.

A rendere la situazione particolarmente delicata è il precedente del 2022, quando i server delle versioni PC di Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 rimasero offline per gran parte dell'anno. In quell'occasione, la sospensione dei servizi era stata determinata da problemi legati alla sicurezza informatica e aveva impedito per mesi di utilizzare le funzionalità online dei giochi.

Questa volta c'è inoltre una differenza importante rispetto al precedente: l'interruzione coinvolge tutte le piattaforme, non soltanto i computer. Di conseguenza, anche i giocatori su PlayStation e Xbox sono interessati dal problema, con un impatto potenzialmente più ampio sulla community.

L'interruzione arriva a circa una settimana dalla scoperta di nuove vulnerabilità in PHP, che avrebbero provocato disservizi temporanei per diversi siti e servizi online. Non è però chiaro se esista un collegamento tra questi problemi di sicurezza e il malfunzionamento dei server di FromSoftware. Inoltre, la manutenzione dei server di Dark Souls 2 si era conclusa soltanto un paio di giorni prima dell'annuncio.

Per ora, quindi, non resta che attendere ulteriori comunicazioni dello studio giapponese. L'auspicio dei giocatori è che si tratti di un'interruzione breve e che non si ripeta quanto accaduto quattro anni fa.