Ora è possibile giocare Dark Souls 2 in co-op dall'inizio alla fine senza limiti grazie a una mod

La mod è disponibile su NexusMods , dove sono presenti anche tutte le istruzioni per l'installazione. Qui sotto, inoltre, trovate un video che offre un assaggio e una panoramica delle sue caratteristiche.

Se amate questo genere di esperienza, forse avrete già intuito chi c'è dietro al progetto: a firmare la mod è Yui , lo stesso sviluppatore dietro alle celebri Seamless Co-Op di Elden Ring, Armored Core 6, Dark Souls Remastered e Dark Souls 3 . Dark Souls 2 era l'ultimo tassello mancante, e ora può finalmente contare sulla sua versione completa.

Ora è possibile giocare Dark Souls 2: Scholar of the First Sin in co-op dall'inizio alla fine senza limiti grazie a una nuova mod per la versione PC. Il progetto introduce una cooperativa "senza soluzione di continuità", permettendo di affrontare l'intero gioco insieme a uno o più amici senza le restrizioni tipiche del multiplayer di FromSoftware: niente ritorno al mondo d'origine degli ospiti dopo la sconfitta di un boss, niente interruzioni della sessione in caso di morte, niente barriere o fog wall che separano le aree.

Come funziona la mod?

Come accennato in apertura, la mod Seamless Co-Op crea un sistema cooperativo persistente che permette di giocare l'intera avventura in un'unica sessione condivisa. In caso di morte, i giocatori rinascono nello stesso mondo all'ultimo falò utilizzato, senza sciogliere il gruppo. Boss e aree completate non rimandano più gli alleati a casa, mentre tutti gli eventi narrativi, come dialoghi, cutscene, progressi, vengono sincronizzati tra i partecipanti. È possibile esplorare con fino a sei giocatori contemporaneamente. In caso di sconfitta durante un boss o un'invasione, il giocatore entra in una modalità spettatore finché il gruppo non termina lo scontro o non riposa a un falò.

Per gestire le sessioni, la mod introduce una serie di oggetti dedicati: uno per ospitare la partita, uno per unirsi come alleato, uno per invadere come spirito ostile e altri pensati per modificare le regole del mondo, aumentare la frequenza delle invasioni o interagire con i covenant. Alcuni di questi sono già pienamente funzionanti, altri sono ancora in lavorazione.

Non mancano anche una serie di migliorie e funzioni utili: connessioni più rapide, possibilità di rientrare subito in sessione dopo una disconnessione, opzioni aggiuntive per l'interfaccia, fix per mouse e tastiera, modalità borderless, skip dei titoli di coda e la reintroduzione di alcuni oggetti cosmetici esclusivi.

Dato che la co-op senza limiti renderebbe inevitabilmente il gioco più semplice, la mod include sistemi di bilanciamento opzionali: scaling personalizzabile, restrizioni ai falò durante i boss, e un meccanismo di "afflizione" che aumenta la difficoltà dopo troppe morti consecutive. Le invasioni sono supportate, ma solo se attivate nel file di configurazione: gli spiriti ostili possono entrare nella sessione e bloccare l'uso dei falò finché non vengono sconfitti. Allo stesso modo, chi desidera invadere può farlo utilizzando l'apposito oggetto.

Infine, l'autore afferma che la mod non comporta rischi di venire bannati, perché utilizza file di salvataggio separati e non si connette ai server di matchmaking di FromSoftware. Chiaramente a patto di non tentare di convertire i salvataggi della mod in quelli del gioco base.