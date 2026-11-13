Xbox Series X 25° anniversario è introvabile, GameStop la vende a oltre 5.000 dollari

La Xbox Series X in edizione speciale per il 25° anniversario del marchio è diventata praticamente introvabile pochi istanti dopo l'apertura delle vendite. La console celebrativa presentata da Microsoft è stata infatti acquistata quasi immediatamente, con i bagarini che, come prevedibile, pare abbiano fatto incetta delle unità disponibili per rivenderle successivamente a prezzi maggiorati. Una situazione che ha lasciato ben poco spazio di manovra agli acquirenti genuinamente interessati a ottenere il prodotto al prezzo di listino.

A rendere la vicenda ancora più singolare, e in qualche modo grottesca, è intervenuta la catena GameStop, che ha messo a listino la console sul proprio negozio online a 4.950 dollari. Un'enormità, nonostante il prezzo ufficiale fissato da Microsoft fosse già di suo particolarmente elevato: 900 dollari. Come riportato da Kotaku, il costo finale per un eventuale acquirente statunitense arrivava addirittura a 5.311,25 dollari, considerando 7,99 dollari di spedizione e gestione e altri 353,26 dollari di tasse. La disponibilità sembrava inoltre effettiva, tanto che era possibile aggiungere il prodotto al carrello.

Uno screenshot della pagina di Gamestop preso da Kotaku

La versione X25 si distingue per una scocca verde traslucida, che richiama esplicitamente l'estetica della prima Xbox del 2001. La confezione comprende una Xbox Series X da 1 TB, un controller wireless coordinato, anch'esso caratterizzato dalla finitura trasparente, e una copia di Halo: Campaign Evolved. Sia la console, sia il controller presentano inoltre l'incisione commemorativa "XBOX 25". Parliamo quindi di un oggetto appetibilissimo per i collezionisti.

Secondo quanto riportato da Kotaku, GameStop aveva già attirato l'attenzione degli utenti di Reddit la sera precedente, quando il prezzo di preordine era stato portato a 1.500 dollari. Successivamente, il rivenditore avrebbe aggiunto altri 3.450 dollari, arrivando alla cifra attuale. Una possibile spiegazione, secondo la testata, è il tentativo di adeguarsi ai prezzi raggiunti dalle inserzioni sul mercato dell'usato, dove le offerte per la X25 si aggiravano intorno ai 1.700 dollari, con alcuni annunci arrivati a 2.395,95 dollari. Comunque sia, il prezzo viene considerato eccessivo un po' da chiunque, considerando che si tratta di una catena commerciale e non di un sito di bagarinaggio.

La vicenda solleva anche interrogativi sulle modalità con cui Microsoft ha gestito la distribuzione della console, senza introdurre particolari limitazioni agli acquisti per contrastare gli acquisti multipli da parte degli speculatori. Diversi rivenditori hanno esaurito rapidamente le scorte. Alcune catene, però, hanno gestito meglio la fine della disponibilità: ad esempio Walmart ha rimosso completamente la pagina del prodotto dal proprio negozio, invece di tirare su il prezzo.

Kotaku sottolinea infine come il comportamento di GameStop ricordi quello già adottato nella vendita delle carte Pokémon, settore nel quale il rivenditore sembra sempre più disposto ad abbandonare i prezzi consigliati per sfruttare la domanda e la scarsità dei prodotti. Una strategia che, nel caso della Xbox celebrativa, porta a una situazione paradossale: un'edizione speciale già costosa di suo viene proposta da una grande catena commerciale a una cifra che supera persino le richieste di molti bagarini.