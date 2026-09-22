Boom degli occhiali smart: spedizioni in forte crescita nel 2026, Meta domina il mercato

Il mercato degli occhiali smart dotati di IA ha registrato risultati nettamente migliori rispetto a un anno fa, con una crescita particolarmente significativa nel primo semestre del 2026. È quanto riportato di recente da Counterpoint Research, secondo cui le spedizioni globali di occhiali con IA sono aumentate del 263% su base annua. A dominare il mercato è Meta con i suoi Ray-Ban Meta. Vediamo meglio i dettagli.
Le statistiche
L'ultimo report "Intelligent Eyewear Market Tracker" di Counterpoint Research riporta spedizioni globali di occhiali con IA in aumento del 263% su base annua nella prima metà del 2026. La crescita è trainata soprattutto dagli occhiali senza display, tra cui i Ray-Ban Meta AI. Le spedizioni in questo segmento sono aumentate precisamente del 258% su base annua e del 22% rispetto alla seconda metà del 2025.
Per quanto riguarda Meta, la sua posizione è piuttosto dominante, dato che rappresenta il 94% delle spedizioni di occhiali IA senza display nel primo semestre del 2026. I suoi volumi sono aumentati del 260% su base annua, anche grazie all'espansione in un numero maggiore di Paesi e alla disponibilità di modelli più economici.
Discorso diverso per gli occhiali AR con IA e display, che rappresentano ancora una piccola parte del mercato, sebbene le spedizioni stiano comunque crescendo rapidamente. Si parla infatti di un aumento del 449% su base annua, con la Cina che ha rappresentato il 45% delle spedizioni. Secondo Counterpoint, il risultato sarebbe legato anche a una catena di approvvigionamento dei componenti più consolidata.
Rapida crescita, tra preoccupazioni e vantaggi
Secondo Counterpoint, potrebbe esserci un'ulteriore crescita generale degli occhiali con IA, ma i compromessi e i rischi potrebbero diventare progressivamente maggiori, soprattutto in termini di privacy. A influire sono anche il costo dei componenti e le preoccupazioni legate all'utilizzo delle fotocamere e alla possibile registrazione di immagini e audio.
La crescita del settore sembra quindi essere accompagnata da alcune questioni ancora da risolvere. Gli occhiali con IA possono offrire nuove funzioni e risultare utili nell'utilizzo quotidiano, ma la loro diffusione pone anche interrogativi sulla privacy e sulla gestione dei dati personali. Voi che ne pensate? Questi dispositivi possono essere di reale vantaggio nell'utilizzo quotidiano o rischiano di creare più problemi che benefici?