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Boom degli occhiali smart: spedizioni in forte crescita nel 2026, Meta domina il mercato

Un nuovo report di Counterpoint Research evidenzia il boom degli occhiali con IA, le cui spedizioni globali sono aumentate del 263% nel primo semestre del 2026, trainate soprattutto dai modelli senza display.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/09/2026
Occhiali smart Meta

Il mercato degli occhiali smart dotati di IA ha registrato risultati nettamente migliori rispetto a un anno fa, con una crescita particolarmente significativa nel primo semestre del 2026. È quanto riportato di recente da Counterpoint Research, secondo cui le spedizioni globali di occhiali con IA sono aumentate del 263% su base annua. A dominare il mercato è Meta con i suoi Ray-Ban Meta. Vediamo meglio i dettagli.

Le statistiche

L'ultimo report "Intelligent Eyewear Market Tracker" di Counterpoint Research riporta spedizioni globali di occhiali con IA in aumento del 263% su base annua nella prima metà del 2026. La crescita è trainata soprattutto dagli occhiali senza display, tra cui i Ray-Ban Meta AI. Le spedizioni in questo segmento sono aumentate precisamente del 258% su base annua e del 22% rispetto alla seconda metà del 2025.

Per quanto riguarda Meta, la sua posizione è piuttosto dominante, dato che rappresenta il 94% delle spedizioni di occhiali IA senza display nel primo semestre del 2026. I suoi volumi sono aumentati del 260% su base annua, anche grazie all'espansione in un numero maggiore di Paesi e alla disponibilità di modelli più economici.

Le statistiche sugli occhiali smart
Le statistiche sugli occhiali smart

Discorso diverso per gli occhiali AR con IA e display, che rappresentano ancora una piccola parte del mercato, sebbene le spedizioni stiano comunque crescendo rapidamente. Si parla infatti di un aumento del 449% su base annua, con la Cina che ha rappresentato il 45% delle spedizioni. Secondo Counterpoint, il risultato sarebbe legato anche a una catena di approvvigionamento dei componenti più consolidata.

Rapida crescita, tra preoccupazioni e vantaggi

Secondo Counterpoint, potrebbe esserci un'ulteriore crescita generale degli occhiali con IA, ma i compromessi e i rischi potrebbero diventare progressivamente maggiori, soprattutto in termini di privacy. A influire sono anche il costo dei componenti e le preoccupazioni legate all'utilizzo delle fotocamere e alla possibile registrazione di immagini e audio.

La Norvegia potrebbe diventare il primo Paese a vietare gli occhiali smart per tutelare la privacy La Norvegia potrebbe diventare il primo Paese a vietare gli occhiali smart per tutelare la privacy

La crescita del settore sembra quindi essere accompagnata da alcune questioni ancora da risolvere. Gli occhiali con IA possono offrire nuove funzioni e risultare utili nell'utilizzo quotidiano, ma la loro diffusione pone anche interrogativi sulla privacy e sulla gestione dei dati personali. Voi che ne pensate? Questi dispositivi possono essere di reale vantaggio nell'utilizzo quotidiano o rischiano di creare più problemi che benefici?

#Tecnologia
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