Nonostante fino a un po' di tempo fa sembrasse quasi impossibile, il progetto del film live action di Naruto sta andando decisamente avanti, con la produzione avviata a pieno regime e i lavori in corso, dai quali emerge in queste ore il nome dell'attore destinato a interpretare il Terzo Hokage.
Si tratta di Hiroyuki Sanada, un nome molto noto che attesta il livello qualitativo della produzione, visto che si tratta di uno dei più celebri attori giapponesi in ambito internazionale, peraltro rilanciato anche di recente dall'ottima serie Shogun di FX, dove interpreta il ruolo di Toranga.
Sanada si appresta dunque a fare il passaggio da daimyo a Hokage, considerando che è stato scelto per interpretare il mitico Hiruzen Sarutobi, terzo capo storico del Villaggio della Foglia, nonché uno degli shinobi più potenti nella storia originale.
Un elemento d'eccezione nel cast
C'è dunque un nome d'eccezione per un personaggio rilevante come Sarutobi, che ha avuto un ruolo centrale nella storia del Villaggio della Foglia e anche nella formazione di Naruto, nonostante il suo apparente distacco dal ragazzo.
Sanada è uno dei due attori già confermati per il film di Naruto, il cui cast per la maggior parte rimane ancora un grande mistero, a partire proprio dagli interpreti principali destinati a ricoprire i ruoli di Naruto, Sasuke e Sakura.
Per il momento, sappiamo solo che, oltre a Sanada, un altro attore confermato è Charles Melton, che interpreterà il ruolo di Kakashi Hatake, il maestro di Naruto e responsabile del Team 7, ma a quanto pare il cast è ancora in costruzione.
Un elemento di fondamentale importanza già emerso da tempo è poi il nome del regista responsabile del progetto: si tratta di Destin Daniel Cretton, già director di Spider-Man: Brand New Day, dunque uno che ha una certa dimestichezza di grandi successi cinematografici.
Nei giorni scorsi abbiamo visto che alla produzione collaborano Sony e Lionsgate, con il film che rientra nel progetto di rilancio generale del franchise Naruto che comprende anche il nuovo manga Naruto Shadow Rising e un altro film animato.