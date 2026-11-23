Sanada si appresta dunque a fare il passaggio da daimyo a Hokage, considerando che è stato scelto per interpretare il mitico Hiruzen Sarutobi , terzo capo storico del Villaggio della Foglia, nonché uno degli shinobi più potenti nella storia originale.

Nonostante fino a un po' di tempo fa sembrasse quasi impossibile, il progetto del film live action di Naruto sta andando decisamente avanti, con la produzione avviata a pieno regime e i lavori in corso, dai quali emerge in queste ore il nome dell'attore destinato a interpretare il Terzo Hokage .

Un elemento d'eccezione nel cast

C'è dunque un nome d'eccezione per un personaggio rilevante come Sarutobi, che ha avuto un ruolo centrale nella storia del Villaggio della Foglia e anche nella formazione di Naruto, nonostante il suo apparente distacco dal ragazzo.

Hiroyuki Sanada in Shogun

Sanada è uno dei due attori già confermati per il film di Naruto, il cui cast per la maggior parte rimane ancora un grande mistero, a partire proprio dagli interpreti principali destinati a ricoprire i ruoli di Naruto, Sasuke e Sakura.

Per il momento, sappiamo solo che, oltre a Sanada, un altro attore confermato è Charles Melton, che interpreterà il ruolo di Kakashi Hatake, il maestro di Naruto e responsabile del Team 7, ma a quanto pare il cast è ancora in costruzione.

Un elemento di fondamentale importanza già emerso da tempo è poi il nome del regista responsabile del progetto: si tratta di Destin Daniel Cretton, già director di Spider-Man: Brand New Day, dunque uno che ha una certa dimestichezza di grandi successi cinematografici.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che alla produzione collaborano Sony e Lionsgate, con il film che rientra nel progetto di rilancio generale del franchise Naruto che comprende anche il nuovo manga Naruto Shadow Rising e un altro film animato.