Se cercate un'avventura tridimensionale fuori dagli schemi per scrittura e direzione artistica, su Instant Gaming potete recuperare Psychonauts 2 in edizione PC e Mac (Steam) a una cifra irrisoria . Il prezzo di listino ufficiale è fissato a 60 euro, ma lo store applica a catalogo un taglio del 97%, proponendo la chiave a una base netta di 1,69 euro. Aggiungendo l'IVA al 22%, la somma richiesta per completare l'acquisto arriva a 2,06 euro, importo che conferma uno sconto effettivo del 97% e vi garantisce un risparmio reale di 57,94 euro. Per riscattare il codice digitale e aggiungerlo alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Poteri psichici, livelli surreali e umorismo tagliente: il platform Double Fine su Steam

Diretto da Tim Schafer e sviluppato da Double Fine Productions, il titolo riprende le vicende del giovane acrobata dotato di poteri psichici Razputin "Raz" Aquato. Dopo aver coronato il sogno di entrare nell'organizzazione internazionale degli Psiconauti, il protagonista scopre che il quartier generale del Motherlobe è attraversato da intrighi e sospetti: il leader Truman Zanotto si comporta in modo anomalo dopo il suo salvataggio e una talpa sembra tramare nell'ombra per riportare in vita la temibile Maligula. Per sventare la minaccia, Raz dovrà tuffarsi letteralmente nella psiche di colleghi, mentori e avversari, esplorando universi mentali che trasformano ossessioni, traumi e ricordi in architetture oniriche ricche di ironia.

Sul fronte del gameplay, l'opera fonde il classico platforming tridimensionale con meccaniche d'azione e risoluzione di enigmi ambientali. L'esplorazione si alterna tra gli spazi aperti del quartier generale e i mondi mentali tematici, ciascuno caratterizzato da regole visive e ludiche proprie, come studi televisivi deliranti, casinò sensoriali o concorsi culinari popolati da burattini. Durante l'avventura si sbloccano e potenziano diverse abilità psichiche: dalla Pirocinesi alla Telecinesi, passando per la Levitazione su sfera d'energia, la Bolla temporale per rallentare gli ingranaggi e la Connessione mentale, utile per agganciarsi ai pensieri e raggiungere piattaforme sospese. Negli scontri bisogna adattare il proprio arsenale alle manifestazioni fisiche del disagio emotivo, come Dubbi, Rimorsi, Attacchi di Panico e Cattivi Umori.

L'offerta comprende il gioco completo per giocatore singolo, forte di un doppiaggio originale di altissimo livello accompagnato dai sottotitoli in italiano. Riscattando la chiave su Steam, il titolo si associa al vostro account con una licenza multipiattaforma valida su sistemi operativi Windows, macOS e Linux. L'integrazione con il client Valve garantisce i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi, opzioni di accessibilità granulari e una gestione fluida dei comandi sia tramite controller sia con mouse e tastiera.