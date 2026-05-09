Il team di Psychonauts 2 chiede il riconoscimento sindacale per i suoi dipendenti

Double Fine Productions ha presentato una richiesta ufficiale per costituire un sindacato interno affiliato al Communications Workers of America (CWA), una delle principali organizzazioni sindacali statunitensi già attive nel settore tecnologico e videoludico. Stiamo parlando dello studio fondato da Tim Schafer, attualmente parte degli Xbox Game Studios di Microsoft, cui dobbiamo tra gli altri Psychonauts 2 e l'appena lanciato Kiln .

Tutele sindacali

Secondo quanto riportato dal sindacato in una dichiarazione rilasciata ad Aftermath, l'obiettivo dell'iniziativa è "preservare ed estendere l'impegno dello studio verso l'eccellenza creativa, la diversità e inclusione e la qualità della vita dei lavoratori".

La proposta riguarderebbe tutti i dipendenti regolari part-time e full-time dello studio, per un totale di 42 lavoratori. Il gruppo ha richiesto a Microsoft il riconoscimento volontario del sindacato, ma parallelamente è stata presentata anche una petizione formale al National Labor Relations Board (NLRB), l'ente federale che supervisiona le questioni legate ai diritti sindacali negli Stati Uniti.

Nel comunicato, il CWA ha inoltre sottolineato di apprezzare "l'approccio neutrale adottato da Microsoft" e il fatto che l'azienda abbia accettato di non interferire con il diritto dei dipendenti a organizzarsi sindacalmente.

L'iniziativa di Double Fine si inserisce in un contesto più ampio che negli ultimi anni ha visto crescere il numero di sindacalizzazioni nell'industria dei videogiochi, complice anche una lunga serie di licenziamenti e le preoccupazioni legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi.

Lo stesso CWA ha già organizzato migliaia di lavoratori legati a Xbox Game Studios. Sebbene i contratti sindacali non possano impedire alle aziende di effettuare licenziamenti, possono però introdurre maggiori tutele per i dipendenti. Tra gli aspetti generalmente affrontati nei negoziati figurano le condizioni di lavoro, la regolamentazione dell'outsourcing legato all'IA, le modalità di comunicazione dei tagli al personale e la definizione di adeguate indennità di uscita.

Al momento il processo di riconoscimento del sindacato è ancora nelle fasi iniziali e non sono state rese note richieste specifiche da parte dei lavoratori di Double Fine. È probabile però che temi come stabilità occupazionale, condizioni lavorative e impatto dell'intelligenza artificiale rientrino tra gli argomenti centrali delle future trattative.