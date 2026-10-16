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Little Nightmares Enhanced Edition Complete per Switch 2 è al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il gioco Little Nightmares Enhanced Edition Complete per Nintendo Switch 2 con uno sconto del 34% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/10/2026
Little Nightmares Enhanced Edition Complete per Nintendo Switch 2
Little Nightmares II
Little Nightmares II
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Su Amazon è attualmente disponibile Little Nightmares Enhanced Edition Complete per Nintendo Switch 2 a soli 19,90 € rispetto al prezzo consigliato di 29,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Tieni a mente che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero variare. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura completa

Questa edizione include l'Enhanced Edition di Little Nightmares e I segreti di Le Fauci (Pass di espansione). Inoltre, potrai godere di un'avventura ancora più immersiva sperimentando 60 FPS, effetti grafici migliorati e una risoluzione più elevata. Sono stati introdotti anche ulteriori ausili per migliorare l'esperienza complessiva. Giocherai nei panni di Six, una bambina intrappolata nelle Fauci, ovvero una gigantesca nave popolata da mostri inquietanti.

Little Nightmares
Little Nightmares

Dovrai sopravvivere affrontando le paure della tua infanzia. Si tratta quindi di un titolo perfetto, se sei alla ricerca di un'esperienza adrenalinica. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Little Nightmares. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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