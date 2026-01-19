RuneScape festeggia il 25° anniversario con una maxi-espansione, tante novità e migliorie

Il team di Jagex ha presentato una nuova e ambiziosa fase per RuneScape, in occasione del 25° anniversario che il celebre MMO festeggerà nel 2026. Durante la premiere "RuneScape Ahead", lo studio ha illustrato una roadmap ricca di contenuti, tra cui la più grande espasione realizzata finora, e piani per modernizzare i sistemi fondamentali e migliorare l'esperienza complessiva del gioco.
Questa nuova direzione segue la rimozione definitiva del sistema "Treasure Hunter", eliminato dopo un voto comunitario che ha coinvolto quasi 125.000 giocatori. Una scelta che Jagex definisce centrale nella sua strategia "player‑first".
Un rinnovamento generale dell'esperienza a cui seguirà l'espansione Havenhythe
Il primo pilastro della roadmap è The Road to Restoration, un vasto progetto di aggiornamento dei sistemi core: interfaccia rinnovata, miglioramenti grafici, modernizzazione degli stili di combattimento, supporto ai plugin API, rebalancing generale, revisione dei contenuti giornalieri e delle Auras, oltre a un potenziamento del Grand Exchange. L'obiettivo è rendere il mondo di Gielinor più coerente, accessibile e al passo con gli standard moderni.
Ad aprile è previsto il Player Avatar Refresh, un aggiornamento completo dei modelli dei personaggi, con nuove animazioni, acconciature e abiti, con ulteriori miglioramenti saranno introdotti in base ai feedback della community.
Nel corso dell'anno è previsto anche il debutto di Havenhythe, la più grande espansione dell'intera storia del gioco. L'area omonima, caratterizzata da un'atmosfera vampirica crescente, introdurrà nuove quest, boss per i giocatori alle prime armi e l'aumento del cap del livello Hunter a 110. Altri contenuti narrativi e sfide arriveranno nel corso dell'anno.
Se non vi basta, l'aggiornamento Welcome Home offrirà un controllo molto più ampio sulle case dei giocatori, assieme a un aumento del livello Costruzione a 120 e da un nuovo sistema di ricette basato sui traguardi dei giocatori. Tornerà anche la modalità a tempo limitato Leagues II, prevista per l'autunno, con nuove reliquie, sfide e ricompense, oltre a una progressione più rapida.
Infine, Jagex ha confermato i dettagli del RuneFest 2026, che si terrà il 3 e 4 ottobre al NEC di Birmingham, con 6.000 posti disponibili e due giorni di reveal, panel e attività dedicate alla community.