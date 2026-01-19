RuneScape festeggia il 25° anniversario con una maxi-espansione, tante novità e migliorie

Il team di Jagex ha presentato una nuova e ambiziosa fase per RuneScape , in occasione del 25° anniversario che il celebre MMO festeggerà nel 2026. Durante la premiere "RuneScape Ahead", lo studio ha illustrato una roadmap ricca di contenuti, tra cui la più grande espasione realizzata finora , e piani per modernizzare i sistemi fondamentali e migliorare l'esperienza complessiva del gioco.

Un rinnovamento generale dell'esperienza a cui seguirà l'espansione Havenhythe

Il primo pilastro della roadmap è The Road to Restoration, un vasto progetto di aggiornamento dei sistemi core: interfaccia rinnovata, miglioramenti grafici, modernizzazione degli stili di combattimento, supporto ai plugin API, rebalancing generale, revisione dei contenuti giornalieri e delle Auras, oltre a un potenziamento del Grand Exchange. L'obiettivo è rendere il mondo di Gielinor più coerente, accessibile e al passo con gli standard moderni.

Ad aprile è previsto il Player Avatar Refresh, un aggiornamento completo dei modelli dei personaggi, con nuove animazioni, acconciature e abiti, con ulteriori miglioramenti saranno introdotti in base ai feedback della community.

Nel corso dell'anno è previsto anche il debutto di Havenhythe, la più grande espansione dell'intera storia del gioco. L'area omonima, caratterizzata da un'atmosfera vampirica crescente, introdurrà nuove quest, boss per i giocatori alle prime armi e l'aumento del cap del livello Hunter a 110. Altri contenuti narrativi e sfide arriveranno nel corso dell'anno.

La roadmap del 2026 di RuneScape

Se non vi basta, l'aggiornamento Welcome Home offrirà un controllo molto più ampio sulle case dei giocatori, assieme a un aumento del livello Costruzione a 120 e da un nuovo sistema di ricette basato sui traguardi dei giocatori. Tornerà anche la modalità a tempo limitato Leagues II, prevista per l'autunno, con nuove reliquie, sfide e ricompense, oltre a una progressione più rapida.

Infine, Jagex ha confermato i dettagli del RuneFest 2026, che si terrà il 3 e 4 ottobre al NEC di Birmingham, con 6.000 posti disponibili e due giorni di reveal, panel e attività dedicate alla community.