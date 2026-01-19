0

Sarà possibile provare Marathon prima del lancio grazie a un'open beta su PS5, Xbox e PC

Marathon avrà un'open beta nel weekend prima del lancio: i giocatori potranno provarlo nel fine settimana prima del lancio su PS5, Xbox e Steam.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/01/2026
Un personaggio di Marathon armato di fucile d'assalto
Marathon
Marathon
Articoli News Video Immagini

Marathon debutterà su PS5, Xbox Series X|S e PC a inizio marzo, ma prima dell'uscita i giocatori avranno la possibilità di provarlo in anticipo grazie a una beta aperta. Si tratta di un'occasione utile per testare con mano l'extraction shooter di Bungie e capire se il suo mix di azione, cooperazione e combattimenti tattici possa fare al caso vostro.

Rispondendo a un utente su X, il profilo ufficiale del gioco ha confermato che è in programma una beta aperta a tutti i giocatori nel weekend precedente al lancio, quindi indicativamente tra il 27 febbraio e il 1° marzo.

Giornata ricca di novità per Marathon

Come possiamo vedere nel messaggio qui sotto, al momento Bungie non ha ancora comunicato date e orari precisi, né ha svelato quali modalità o contenuti saranno inclusi nella prova. È probabile che nelle prossime settimane arrivino dettagli più puntuali, magari accompagnati da un nuovo trailer o da un approfondimento dedicato.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Il cast dei doppiatori di Marathon è notevole e include grandi nomi Il cast dei doppiatori di Marathon è notevole e include grandi nomi

La giornata è stata comunque ricca di novità per i fan: oltre alla conferma della data di uscita, Bungie e Sony hanno presentato una Collector's Edition particolarmente corposa, aperto i preordini delle edizioni Standard e Deluxe, con dettagli su prezzi, contenuti e bonus, e annunciato un DualSense in edizione limitata dedicato a Marathon, che sarà disponibile nei negozi in contemporanea con il lancio del gioco.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sarà possibile provare Marathon prima del lancio grazie a un'open beta su PS5, Xbox e PC