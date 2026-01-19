0

Il cast dei doppiatori di Marathon è notevole e include grandi nomi

Bungie ha annunciato il cast dei doppiatori di Marathon, che include alcuni grandi nomi: scopriamo tutti gli attori che presteranno la propria voce ai personaggi del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/01/2026
Uno dei personaggi di Marathon
Marathon
Marathon
Contestualmente alla conferma della data di uscita, Bungie ha annunciato il cast dei doppiatori di Marathon, che a quanto pare include grandi nomi. L'elenco si riferisce al doppiaggio in inglese, mentre come sappiamo il gioco vanterà dialoghi parlati in italiano nella versione nostrana.

  • Krizia Bajos
  • Samantha Béart
  • Beau Bridgland
  • Ry Chase
  • Roger Clark
  • Darin De Paul
  • Jennifer English
  • Dave Fennoy
  • Nika Futterman
  • Morla Gorrondona
  • Reina Guthrie
  • Donnla Hughes
  • Keston John
  • Sohm Kapila
  • Rich Keeble
  • Elliot Knight
  • Erica Lindbeck
  • Piotr Michael
  • Brent Mukai
  • Neil Newbon
  • Ariana Nicole George
  • Emily O'Brien
  • Lee Shorten
  • Jason Spisak
  • Ben Starr
  • JB Tadena
  • Fred Tatasciore
  • Craig Lee Thomas
  • Elias Toufexis
  • Oliver Vaquer
  • Scott Whyte
  • Tracy Wiles
  • Erin Yvette
Dicevamo dei grandi nomi: avrete notato la presenza di Roger Clark, la voce di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2; oppure Darin De Paul, noto per personaggi come Max Payne nella serie omonima e Zeus in God of War.

Una narrazione emergente

Annunciato nel 2023, Marathon vanterà un interessante approccio alla narrazione emergente, sbloccando nuovi dettagli sui personaggi e sulla lore laddove si completino determinate missioni per le diverse fazioni in campo.

Gli attori che fanno parte del cast avranno dunque il compito di donare spessore a questi elementi dell'esperienza. Alcuni in particolare hanno dato anche di recente prova di un grande talento, vedi i sempre più versatili Ben Starr e Jennifer English.

E i doppiatori italiani? Quelli probabilmente li scopriremo solo il 5 marzo, quando Marathon farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

