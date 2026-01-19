Il cast dei doppiatori di Marathon è notevole e include grandi nomi

Contestualmente alla conferma della data di uscita, Bungie ha annunciato il cast dei doppiatori di Marathon, che a quanto pare include grandi nomi. L'elenco si riferisce al doppiaggio in inglese, mentre come sappiamo il gioco vanterà dialoghi parlati in italiano nella versione nostrana.
- Krizia Bajos
- Samantha Béart
- Beau Bridgland
- Ry Chase
- Roger Clark
- Darin De Paul
- Jennifer English
- Dave Fennoy
- Nika Futterman
- Morla Gorrondona
- Reina Guthrie
- Donnla Hughes
- Keston John
- Sohm Kapila
- Rich Keeble
- Elliot Knight
- Erica Lindbeck
- Piotr Michael
- Brent Mukai
- Neil Newbon
- Ariana Nicole George
- Emily O'Brien
- Lee Shorten
- Jason Spisak
- Ben Starr
- JB Tadena
- Fred Tatasciore
- Craig Lee Thomas
- Elias Toufexis
- Oliver Vaquer
- Scott Whyte
- Tracy Wiles
- Erin Yvette
Dicevamo dei grandi nomi: avrete notato la presenza di Roger Clark, la voce di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2; oppure Darin De Paul, noto per personaggi come Max Payne nella serie omonima e Zeus in God of War.
Una narrazione emergente
Annunciato nel 2023, Marathon vanterà un interessante approccio alla narrazione emergente, sbloccando nuovi dettagli sui personaggi e sulla lore laddove si completino determinate missioni per le diverse fazioni in campo.
Gli attori che fanno parte del cast avranno dunque il compito di donare spessore a questi elementi dell'esperienza. Alcuni in particolare hanno dato anche di recente prova di un grande talento, vedi i sempre più versatili Ben Starr e Jennifer English.
E i doppiatori italiani? Quelli probabilmente li scopriremo solo il 5 marzo, quando Marathon farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.