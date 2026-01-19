Il cast dei doppiatori di Marathon è notevole e include grandi nomi

Dicevamo dei grandi nomi: avrete notato la presenza di Roger Clark, la voce di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 ; oppure Darin De Paul, noto per personaggi come Max Payne nella serie omonima e Zeus in God of War.

Marathon ha una data di uscita ufficiale e una Collector's Edition da 199,99 euro

Una narrazione emergente

Annunciato nel 2023, Marathon vanterà un interessante approccio alla narrazione emergente, sbloccando nuovi dettagli sui personaggi e sulla lore laddove si completino determinate missioni per le diverse fazioni in campo.

Gli attori che fanno parte del cast avranno dunque il compito di donare spessore a questi elementi dell'esperienza. Alcuni in particolare hanno dato anche di recente prova di un grande talento, vedi i sempre più versatili Ben Starr e Jennifer English.

E i doppiatori italiani? Quelli probabilmente li scopriremo solo il 5 marzo, quando Marathon farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.