Warhammer Survivors ha una data di uscita e una demo disponibile

Auroch Digital ha annunciato la data di uscita di Warhammer Survivors: il curioso mix fra l'universo di Games Workshop e la formula dei cosiddetti survivors-like sarà disponibile a partire dal 10 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 e 2, iOS e Android, al prezzo di appena 7,49€.

Contestualmente all'annuncio, il team di sviluppo ha anche pubblicato una demo del gioco su Steam che consente di provare in anteprima questa nuova esperienza in stile bullet heaven prima di procedere all'acquisto.

In Warhammer Survivors dovremo vestire i panni di un guerriero che si ritrova catapultato all'interno di arene invase da enormi quantità di nemici, con l'obiettivo di sopravvivere il più a lungo possibile mentre guadagniamo esperienza, sblocchiamo nuove abilità e costruiamo progressivamente un arsenale sempre più devastante.

Le ambientazioni del gioco spaziano dalle pianure infuocate e ricoperte di cenere di Aqshy, nell'universo di Age of Sigmar, agli angusti corridoi di uno Space Hulk abbandonato nel 41° Millennio. Ogni scenario presenta una fazione nemica specifica, oltre a segreti e collezionabili da scoprire.