Warhammer Survivors ha una data di uscita e una demo disponibile

Auroch Digital ha annunciato la data di uscita di Warhammer Survivors: il curioso mix fra l'universo di Games Workshop e la formula dei cosiddetti survivors-like sarà disponibile a partire dal 10 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 e 2, iOS e Android, al prezzo di appena 7,49€.
Contestualmente all'annuncio, il team di sviluppo ha anche pubblicato una demo del gioco su Steam che consente di provare in anteprima questa nuova esperienza in stile bullet heaven prima di procedere all'acquisto.
In Warhammer Survivors dovremo vestire i panni di un guerriero che si ritrova catapultato all'interno di arene invase da enormi quantità di nemici, con l'obiettivo di sopravvivere il più a lungo possibile mentre guadagniamo esperienza, sblocchiamo nuove abilità e costruiamo progressivamente un arsenale sempre più devastante.
Le ambientazioni del gioco spaziano dalle pianure infuocate e ricoperte di cenere di Aqshy, nell'universo di Age of Sigmar, agli angusti corridoi di uno Space Hulk abbandonato nel 41° Millennio. Ogni scenario presenta una fazione nemica specifica, oltre a segreti e collezionabili da scoprire.
Un sogno che si avvera?
Annunciato esattamente un anno fa, Warhammer Survivors si pone per molti versi come un sogno che si avvera per gli appassionati di Warhammer che hanno dedicato tantissime ore a Vampire Survivors e immaginavano come potesse essere un'esperienza in grado di miscelare questi due affascinanti mondi.
Il roster comprende numerosi personaggi provenienti dagli universi di Warhammer 40.000 e Age of Sigmar: da Malum Caedo, protagonista di Boltgun, al Commissario Sebastian Yarrick; da Neave Blacktalon a Gotrek Gurnisson, tutti con statistiche iniziali e armi differenti.
A tal proposito, l'arsenale di Warhammer Survivors include alcuni fra gli strumenti più riconoscibili di Warhammer 40K e Age of Sigmar, come la Spada a Catena, il devastante Bolter o le Whirlwind Axes con cui falciare letteralmente le orde di avversari che proveranno ad attaccarci.
Un filone ormai consolidato
Lo straordinario successo di Vampire Survivors ha dato vita a un vero e proprio genere riconosciuto anche da Steam, che conta già numerosi titoli oltre a quelli per il momento soltanto annunciati, ma che presto arricchiranno ulteriormente le fila di questo interessante filone.
Si tratta insomma di un fenomeno che ha da tempo superato le proporzioni di un semplice tentativo di imitazione, introducendo anche interessanti variazioni sul tema e meccaniche in grado di diversificare un gioco dall'altro, pur restando nel solco di una formula ben riconoscibile.