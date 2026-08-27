Rockstar ha chiarito le regole sulla condivisione dell'evento Netflix di GTA 6 nelle reaction degli streamer

A poche ore dalla presentazione dell'atteso approfondimento su GTA 6 , trasmesso in esclusiva su Netflix , si è venuta a creare una situazione di incertezza tra i content creator in merito alle linee guida per la trasmissione dell'evento . Poiché il filmato non sarà disponibile su YouTube se non diverse ore dopo il debutto sulla piattaforma di streaming, i creator hanno manifestato preoccupazione per le regole pubblicate da Rockstar Games, giudicate poco chiare su cosa fosse effettivamente consentito mostrare durante le dirette.

Poca chiarezza

Nella giornata del 26 agosto, Rockstar Aveva pubblicato un messaggio che recitava: "Una volta che Grand Theft Auto VI: An Extended Look debutterà su Netflix, i creator potranno condividere le loro reaction attraverso le piattaforme social e video". Questa dichiarazione ha generato una certa confusione.

Sebbene fosse ovvio che gli streamer potessero condividere le proprie reazioni, il nodo centrale riguardava la possibilità di mostrare le effettive sequenze di gioco senza incorrere in sanzioni per violazione del copyright da parte dello studio di sviluppo o di Netflix.

Il co-streaming è ormai una pratica standard nel settore videoludico: i creator trasmettono gli eventi in diretta per poterli commentare in tempo reale insieme al proprio pubblico, inserendo il feed video originale all'interno della propria trasmissione. Tuttavia, considerando l'accordo di esclusiva temporale stretto tra Rockstar e Netflix, la possibilità di farlo in questo caso non era scontata.

A dare voce ai dubbi della community è stato, tra gli altri, lo streamer Timothy "TimTheTatman" Betar, che ha domandato: "Questo significa che possiamo trasmettere in diretta i contenuti di Netflix? O SOLO le nostre reazioni (senza contenuti di gameplay)?". L'incertezza ha spinto alcuni utenti a contattare direttamente il servizio clienti di Netflix, ricevendo risposte sommarie, presumibilmente da operatori o bot, che negavano la possibilità di trasmettere la presentazione fino al suo arrivo su YouTube.

A fronte del montare delle polemiche, Rockstar è intervenuta qualche ora dopo per chiarire definitivamente la situazione, pubblicando un aggiornamento: "Un rapido chiarimento: siete liberi di trasmettere in live streaming 'An Extended Look' a partire dalle 21:00 (in Italia) del 27 agosto, a condizione di rispettare le linee guida specifiche delle piattaforme e di non limitarvi a ritrasmettere o ripubblicare il video integrale e non modificato senza alcun contesto o commento".

La precisazione conferma quindi che gli streamer potranno trasmettere l'evento di Netflix direttamente dai propri browser per condividerlo con i follower, purché vi aggiungano il proprio commento. Questa dinamica solleva infine un interrogativo sui vantaggi concreti per Netflix: grazie al co-streaming, infatti, non sarà strettamente necessario accedere alla piattaforma per guardare la presentazione. È probabile, tuttavia, che l'obiettivo principale dell'azienda sia beneficiare dell'ampia risonanza mediatica e culturale garantita dall'associazione del proprio marchio a uno degli eventi di intrattenimento più seguiti dell'anno.