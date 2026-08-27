Come funziona il passaggio da Jason a Lucia in GTA 6? Lo spiega Rockstar Games

Nel corso di un'intervista, Rob Nelson di Rockstar North ha spiegato come funziona il passaggio da Jason a Lucia in GTA 6, descrivendo un sistema che parte ovviamente dalle meccaniche introdotte nel precedente capitolo della serie ma rendendo il tutto più dinamico.

Come già sappiamo, durante la campagna sarà possibile giocare nei panni di Jason o Lucia, passando dall'uno all'altra, e Nelson ha fatto un esempio interessante: mentre Jason si trova al volante di un'auto il giocatore può passare a Lucia, seduta sul lato passeggero, e utilizzare il suo telefono per consultare i social.

Naturalmente il meccanismo dimostrerà il suo potenziale in particolare durante le sequenze d'azione: se una rapina dovesse andare storta e sfociare in un inseguimento, sarà possibile passare dalla guida al combattimento con una certa fluidità, prendendo il controllo di Jason al volante e poi di Lucia mentre spara dal finestrino del passeggero.

Il passaggio da un protagonista all'altro sarà completamente libero o limitato a determinate situazioni? Su questo aspetto l'intervista non fornisce ancora una risposta precisa, ma immaginiamo che eventuali vincoli potranno entrare in gioco soltanto laddove la trama lo richieda.