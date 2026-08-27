Nuove immagini di GTA 6, che finisce sulla copertina di una rivista di moda

Peraltro proprio sulle pagine di DAZED è stata pubblicata l'intervista in cui si parla anche di come il corpo di Jason e Lucia cambierà in base alle nostre azioni durante la campagna di GTA 6, riproponendo una meccanica vista di recente in Red Dead Redemption 2.

In GTA 6 il corpo di Jason e Lucia cambierà in base alle nostre azioni

Non è la prima volta che la rivista in questione parla di videogiochi, ma è la prima volta che uno di essi campeggia sulla copertina , a ulteriore conferma di come il lancio di Grand Theft Auto VI venga considerato un fenomeno di costume.

Gli artwork dipingono i protagonisti del nuovo capitolo della saga di Rockstar Games e alcuni comprimari alla stregua di attori e modelli , descrivendo per ogni scatto gli abiti e/o gli accessori indossati dal personaggio di turno.

GTA 6 è finito sulla copertina della rivista di moda inglese DAZED , nell'ambito di un'intervista agli sviluppatori accompagnata da una serie di nuove immagini dedicate a Jason, Lucia e alcuni altri personaggi del gioco.

Gli scatti e i loro protagonisti

In attesa dunque della presentazione di stasera su Netflix, che a quanto pare verrà accompagnata dalle impressioni dei creator che Rockstar Games ha invitato a vedere il gioco in anteprima, vi proponiamo la carrellata pubblicata da DAZED esattamente com'è stata intesa, didascalie incluse.

Lucia indossa abiti e occhiali Stock 305. Jason indossa abiti e occhiali Nola, orologio Ferruccio Tucci.

Lucia indossa un abito d'archivio Ferruccio Tucci.

Jason indossa una giacca d'archivio e occhiali Nola, top This/That, gioielli realizzati su misura Caliber.

Bae-Luxe indossa abito e occhiali Stock 305, collane realizzate su misura Caliber, stivali Nola.

Boobie Ike indossa una camicia Blagueurs.

Roxy indossa abiti Stock 305, occhiali Ferruccio Tucci, collane realizzate su misura Caliber.

Raul Bautista indossa una camicia vintage Nola, occhiali This/That.

Gli abiti e gli accessori presentati nella galleria fanno con ogni probabilità parte del Vintage Vice City Pack di GTA 6, che sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti che prenotano o acquistino il gioco entro il 20 novembre.