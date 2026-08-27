Nuove immagini di GTA 6, che finisce sulla copertina di una rivista di moda

GTA 6 è finito sulla copertina della rivista di moda inglese DAZED, nell'ambito di un'intervista agli sviluppatori accompagnata da una serie di nuove immagini dedicate a Jason, Lucia e alcuni altri personaggi del gioco.
Gli artwork dipingono i protagonisti del nuovo capitolo della saga di Rockstar Games e alcuni comprimari alla stregua di attori e modelli, descrivendo per ogni scatto gli abiti e/o gli accessori indossati dal personaggio di turno.
Non è la prima volta che la rivista in questione parla di videogiochi, ma è la prima volta che uno di essi campeggia sulla copertina, a ulteriore conferma di come il lancio di Grand Theft Auto VI venga considerato un fenomeno di costume.
Peraltro proprio sulle pagine di DAZED è stata pubblicata l'intervista in cui si parla anche di come il corpo di Jason e Lucia cambierà in base alle nostre azioni durante la campagna di GTA 6, riproponendo una meccanica vista di recente in Red Dead Redemption 2.
Gli scatti e i loro protagonisti
In attesa dunque della presentazione di stasera su Netflix, che a quanto pare verrà accompagnata dalle impressioni dei creator che Rockstar Games ha invitato a vedere il gioco in anteprima, vi proponiamo la carrellata pubblicata da DAZED esattamente com'è stata intesa, didascalie incluse.
Gli abiti e gli accessori presentati nella galleria fanno con ogni probabilità parte del Vintage Vice City Pack di GTA 6, che sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti che prenotano o acquistino il gioco entro il 20 novembre.