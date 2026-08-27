GTA 6 avrà "la popolazione più varia e dettagliata" tra i giochi di Rockstar Games

Dazed ha intervistato gli autori di GTA 6 e tramite l'articolo abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli sul videogioco e su cosa possiamo aspettarci dai suoi personaggi.

Le novità su GTA 6

Secondo l'intervista, GTA 6 proporrà la popolazione del mondo di gioco più dettagliata e varia tra quelle proposte da Rockstar Games nelle sue opere precedenti.

Jamie-Lee Lloyd, senior art director per i personaggi, ha dichiarato: "Per dare vita a questa diversità all'interno del gioco, abbiamo sviluppato nuovi strumenti e pipeline che ci hanno consentito di creare la popolazione di personaggi più dettagliata e variegata di sempre". Ma in fin dei conti, aggiunge Lloyd, rendere autentica quella popolazione richiede molto di più del solo aspetto esteriore: "È la combinazione di come un personaggio appare, si muove, interagisce ed esprime se stesso, frutto della collaborazione tra molteplici team".

Tra le altre informazioni incluse, vi è il fatto che il mondo di gioco e gli NPC saranno più reattivi e realistici, reagendo alle azioni dei giocatori in modo più credibile. Per rendere la popolazione più varia, il team ha lavorato sui tipi di corpi, sui vestiti, sui tatuaggi, piercing, stili di capelli, adattando il tutto alle varie parti di Leonida, lo Stato fittizio del videogioco.

Il team ha anche intervistato persone reali, compresi ex criminali, ufficiali delle forze dell'ordine, promotori di club, venditori di armi e altre persone connesse alla cultura della Florida, lo Stato alla base di GTA 6.

Ricordiamo infine che Rockstar ha rotto il silenzio sul leak di GTA 6 e invita i fan ad attendere il nuovo video gameplay.