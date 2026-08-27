Lords Mobile, al via la collaborazione con Transformers: Optimus Prime e Megatron arrivano nei Regni di Athena

Dal 3 agosto e fino a fine ottobre l'MMO di IGG ospita l'evento crossover con Hasbro, tra missioni a tema e ricompense esclusive.

IGG e Hasbro hanno avviato una collaborazione tra Lords Mobile e Transformers, attiva dal 3 agosto e fino a fine di ottobre. Per tutta la durata dell'evento, l'MMO strategico per dispositivi mobili, che vanta oltre 770 milioni di download nel mondo, ospiterà nei Regni di Athena alcuni dei personaggi storici del franchise Hasbro.

Il Flipper di Cybertron e la Battaglia per Cybertron L'evento si articola in due attività principali. Nel Flipper di Cybertron i giocatori usano dei gettoni per giocare a flipper e accumulare punti, che sbloccano le Ricompense di Controllo: skin Castello e Leader, emote e altri contenuti legati alla collaborazione. La Battaglia per Cybertron è invece il fulcro dell'evento: qui si affiancano gli Autobot completando Missioni del Protocollo a tempo limitato. Tra gli obiettivi ci sono la conquista delle Fortezze a Impulsi, strutture attaccabili solo in solitaria che assegnano una ricompensa giornaliera a chi le occupa più a lungo in una finestra di cinque minuti, seguita da una fase di protezione della stessa durata; la distruzione dei Nidi degli Insecticon per ottenere Energon; e la raccolta di Minerale di Energon dai relativi Filoni, riservata a chi resta stabilmente sulla posizione. Le risorse raccolte si fondono poi nella Fornace per produrre Stelle di Energon e, occasionalmente, Frammenti dell'AllSpark: le prime si investono nel Centro di Ricerca di Cybertron per sbloccare potenziamenti validi solo per la durata dell'evento, i secondi si scambiano nel Deposito di Cybertron contro ricompense esclusive. A tenere tutto sotto pressione è l'Energia di Fase, che si consuma al ritmo di un punto al secondo: se si esaurisce, il giocatore viene rimosso dal campo di battaglia, salvo il ripristino automatico di una quota fissa a un orario stabilito ogni giorno.

I Transformers coinvolti Gli Autobot e i Decepticon coinvolti nella collaborazione sono: Optimus Prime

Bumblebee

Elita

Grimlock

Megatron

Starscream

Soundwave