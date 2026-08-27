Rhythm Paradise Groove torna primo nelle classifiche giapponesi, Nintendo Switch 2 domina

La rivista giapponese Famitsu ha pubblicato i dati di vendita stimati per il mercato videoludico giapponese, relativi alla settimana compresa tra il 17 e il 23 agosto 2026. L'analisi prende in considerazione sia la diffusione dell'hardware che le vendite del software in formato fisico.

Per quanto riguarda i videogiochi, la migliore nuova uscita della settimana è stata Steins;Gate RE:BOOT. Il titolo ha registrato un totale di 15.153 copie vendute. Analizzando nel dettaglio le singole piattaforme, la versione più richiesta è stata quella per Nintendo Switch 2, che ha debuttato con 7.613 unità, seguita dall'edizione per PlayStation 5 con 4.002 unità e, infine, dalla versione per la console Switch originale con 3.538 copie fisiche piazzate.

Passando all'hardware, i dati mostrano come Nintendo Switch 2 continui a macinare numeri, totalizzando 20.734 unità vendute. Al secondo posto troviamo l'ecosistema PlayStation 5, che registra complessivamente 6.397 unità piazzate. Subito dietro si posiziona la famiglia originale di console Nintendo Switch, che chiude la settimana con 6.111 unità.