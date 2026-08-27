GTA 6 stimola l'esplorazione della mappa con tante attività, segreti ed eventi casuali

La mappa visibile nella schermata di pausa appare molto più dettagliata di quelle viste in precedenza, con una sorta di rendering in stile satellite che consente di vedere molti più particolari e orientarsi meglio all'interno del mondo di gioco.

Ogni distretto e quartiere è peraltro ben caratterizzato e popolato da personaggi in linea con la zona di appartenenza, cosa che si riflette in diversi elementi "culturali" che caratterizzano le varie zone di Leonida e Vice City.

Questo è un elemento fondamentale di ogni capitolo della serie, che in questo viene però ulteriormente potenziato, anche perché la mappa appare veramente molto ampia, circa tre volte più grande di quella di Red Dead Redemption 2 , come spiegato dagli sviluppatori, e anche molto più densa e popolata rispetto a quelle viste in precedenza.

Il co-studio head di Rockstar Games, Rob Nelson, ha spiegato diversi aspetti di GTA 6 durante un approfondimento andato in scena contemporaneamente con la presentazione del gioco su Netflix, anche per quanto riguarda il fatto che il gioco stimoli l'esplorazione della mappa con tante attività, segreti ed eventi casuali .

Nuove attività e interazione evoluta con i personaggi

L'esplorazione, in generale, è sempre gratificata attraverso la scoperta di tanti elementi nuovi, segreti, personaggi e attività alternative, oltre anche alla presenza di incontri ed eventi più o meno casuali o comunque secondari, magari non segnalati da elementi visibili sulla mappa.

Jason e Lucia in auto

È possibile spostarsi con i taxi usando l'app Ryde Me, conversare con altri passeggeri sui veicoli così come ritorna ovviamente la radio con tante stazioni da ascoltare mentre si viaggia, oppure è possibile guardare il cellulare con app che fanno da parodia a controparti reali. Cambia peraltro l'inquadratura dello smartphone, su cui la telecamera effettua uno zoom quando viene estratto, facilitando la visione.

Tra le attività secondarie sono presenti biliardo, mini golf, esplorazione dello zoo (con tanto di mini-attività collegata che consente di raccogliere informazioni sugli animali presenti), esplorazione subacquea, salto con il paracadute e palestra, ma ce ne sono anche davvero molte altre.

Il rapporto con gli NPC è inoltre evoluto: abbiamo visto il nuovo sistema di dialoghi, che dipende anche da come approcciamo gli altri personaggi. È possibile salutare o minacciare fino a estrarre un'arma, cosa che comporta opzioni di dialogo differenti.

Da notare anche il fatto che la minaccia può arrivare anche dagli altri: se ci soffermiamo troppo ad ascoltare o pedinare altre persone, queste possono salutarvi, fare qualche battuta sul vostro comportamento o potrebbero reagire male, agendo in maniera violenta contro di voi.

Esplorando la mappa, Jason e Lucia possono suggerire di prendere parte ad attività nelle vicinanze, cosa che può stimolare un certo gameplay "emergente". Inoltre, per aiutare i giocatori a trovare oggetti e personaggi rilevanti con cui interagire, è possibile utilizzare il nuovo sistema di Focus.

Nella serata di oggi abbiamo inoltre scoperto come funziona la coppia di protagonisti in GTA 6 e il Profilo Criminale introdotto in questo nuovo capitolo, oltre alla durata di una partita tipica.