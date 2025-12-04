0

Ghost of Tsushima: Director's Cut per PC è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Ghost of Tsushima: Director's Cut per PC. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/12/2025
Ghost of Tsushima Director's Cut
Ghost of Tsushima: Director's Cut
Ghost of Tsushima: Director's Cut
Su Instant Gaming è disponibile Ghost of Tsushima: Director's Cut per PC Steam a 26,94 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 32,87 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ghost of Tsushima: Director's Cut in offerta

Si tratta del gioco d'azione e avventura pluripremiato di Sucker Punch Productions. In questa storia, ambientata nell'antico Giappone feudale, vestirai i panni del samurai Jin Sakai. Il tuo compito sarà respingere gli invasori mongoli per reclamare la tua terra e ottenere vendetta. Preparati ad esplorare ambientazioni straordinarie e mozzafiato, nonché a vivere una storia coinvolgente ricca di decisioni difficili.

Non mancano diverse missioni secondarie, armature e costumi da sbloccare e diverse armi da poter provare, tra cui l'inconfondibile katana, la tua tradizionale spada da samurai. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.

