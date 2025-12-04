Metroid Prime 4: Beyond è stato sviluppato da più di 20 team: non è solo merito di Retro Studios

Questo è il caso di Metroid Prime 4: Beyond , che tramite i crediti segnala come oltre 20 studi esterni a Nintendo abbiano aiutato nella realizzazione del videogioco d'azione in prima persona.

Spesso abbiamo l'abitudine di ridurre i meriti dello sviluppo di un videogioco a una singola persona o anche solo a un singolo team, ma la verità è che per creare un titolo di grandi dimensioni sono spesso necessari molteplici team , che finiscono nell'ombra.

Gli studi che hanno aiutato nella creazione di Metroid Prime 4: Beyond

Più precisamente, nei crediti di Metroid Prime 4: Beyond sono segnalati ben 21 studi di sviluppo, ma non solo. Ci sono infatti tutta una serie di singoli dipendenti a tempo determinato che hanno supportato gli autori principali.

Alcuni dei nomi più interessanti includono ad esempio Next Level Games - il team di Nintendo che si occupa di Luigi's Mansion e Mario Strikers - e Virtuos - compagnia che fa da supporto a team più famosi, aiutando nello sviluppo di giochi come The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Horizon Zero Dawn, giusto per citarne alcuni.

Ecco la lista completa:

Retro Studios

Next Level Games

Virtuos

Territory Studio

Waterproof

Keywords Studios

Liquid Development

Volta

AMC Studio

GameSim

Smoking Gun Interactive

Forge Studios

Red Hot CG

Original Force

Devoted Studios

Room 8 Studio

Next Gen Dreams

Mock Science

Cup of Tea

Formosa Interactive

House of Moves

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Metroid Prime 4: Beyond.