Metroid Prime 4: Beyond è stato sviluppato da più di 20 team: non è solo merito di Retro Studios

Per creare un grande gioco serve un grande team, ma anche altri 20 studi di sviluppo: perlomeno è quello che è successo con Metroid Prime 4: Beyond, il nuovo videogioco di Nintendo e Retro Studios.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/12/2025
Spesso abbiamo l'abitudine di ridurre i meriti dello sviluppo di un videogioco a una singola persona o anche solo a un singolo team, ma la verità è che per creare un titolo di grandi dimensioni sono spesso necessari molteplici team, che finiscono nell'ombra.

Questo è il caso di Metroid Prime 4: Beyond, che tramite i crediti segnala come oltre 20 studi esterni a Nintendo abbiano aiutato nella realizzazione del videogioco d'azione in prima persona.

Gli studi che hanno aiutato nella creazione di Metroid Prime 4: Beyond

Più precisamente, nei crediti di Metroid Prime 4: Beyond sono segnalati ben 21 studi di sviluppo, ma non solo. Ci sono infatti tutta una serie di singoli dipendenti a tempo determinato che hanno supportato gli autori principali.

Alcuni dei nomi più interessanti includono ad esempio Next Level Games - il team di Nintendo che si occupa di Luigi's Mansion e Mario Strikers - e Virtuos - compagnia che fa da supporto a team più famosi, aiutando nello sviluppo di giochi come The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Horizon Zero Dawn, giusto per citarne alcuni.

Ecco la lista completa:

  • Retro Studios
  • Next Level Games
  • Virtuos
  • Territory Studio
  • Waterproof
  • Keywords Studios
  • Liquid Development
  • Volta
  • AMC Studio
  • GameSim
  • Smoking Gun Interactive
  • Forge Studios
  • Red Hot CG
  • Original Force
  • Devoted Studios
  • Room 8 Studio
  • Next Gen Dreams
  • Mock Science
  • Cup of Tea
  • Formosa Interactive
  • House of Moves

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Metroid Prime 4: Beyond.

