Metroid Prime 4: Beyond è stato sviluppato da più di 20 team: non è solo merito di Retro Studios

Spesso abbiamo l'abitudine di ridurre i meriti dello sviluppo di un videogioco a una singola persona o anche solo a un singolo team, ma la verità è che per creare un titolo di grandi dimensioni sono spesso necessari molteplici team, che finiscono nell'ombra.
Questo è il caso di Metroid Prime 4: Beyond, che tramite i crediti segnala come oltre 20 studi esterni a Nintendo abbiano aiutato nella realizzazione del videogioco d'azione in prima persona.
Gli studi che hanno aiutato nella creazione di Metroid Prime 4: Beyond
Più precisamente, nei crediti di Metroid Prime 4: Beyond sono segnalati ben 21 studi di sviluppo, ma non solo. Ci sono infatti tutta una serie di singoli dipendenti a tempo determinato che hanno supportato gli autori principali.
Alcuni dei nomi più interessanti includono ad esempio Next Level Games - il team di Nintendo che si occupa di Luigi's Mansion e Mario Strikers - e Virtuos - compagnia che fa da supporto a team più famosi, aiutando nello sviluppo di giochi come The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Horizon Zero Dawn, giusto per citarne alcuni.
Ecco la lista completa:
- Retro Studios
- Next Level Games
- Virtuos
- Territory Studio
- Waterproof
- Keywords Studios
- Liquid Development
- Volta
- AMC Studio
- GameSim
- Smoking Gun Interactive
- Forge Studios
- Red Hot CG
- Original Force
- Devoted Studios
- Room 8 Studio
- Next Gen Dreams
- Mock Science
- Cup of Tea
- Formosa Interactive
- House of Moves
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Metroid Prime 4: Beyond.