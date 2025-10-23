Ghost of Yotei al lancio negli USA ha venduto quanto Tsushima, il che è positivo

L'informazione arriva dall'analista di mercato Matt Piscatella, che su BlueSky ha dichiarato che le vendite sono state "sostanzialmente in linea con quelle di Ghost of Tsushima " e che il gioco " è andato molto bene ".

Sony non ha ancora diffuso dati ufficiali sulle vendite di Ghost of Yōtei , ma secondo le stime di Circana, la nuova esclusiva PS5 avrebbe registrato nella settimana di lancio negli Stati Uniti vendite praticamente identiche a quelle del precedente capitolo.

In prospettiva Yotei è andato meglio di Tsushima

In un secondo messaggio, Piscatella ha approfondito il confronto, sottolineando come Ghost of Tsushima sia uscito nel luglio 2020, in piena pandemia da COVID-19, a un prezzo più basso e con una base installata di PS4 significativamente più ampia rispetto a quella attuale di PS5. In sostanza, Yotei è andato bene quanto Tsushima, ma in condizioni meno favoreli.

"Dopo una settimana sul mercato, le vendite di Ghost of Yōtei negli Stati Uniti sono risultate praticamente in linea con quelle di Ghost of Tsushima. È andato alla grande", ha detto Piscatella.

"Ghost of Tsushima uscì nel luglio 2020 (un periodo, se ricordate, in cui accadevano cose che avevano dato una spinta significativa al mercato videoludico) e la base installata di PS4 all'epoca era decisamente più ampia rispetto a quella attuale di PS5."