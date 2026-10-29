Dan Greenawalt lascia Turn 10 dopo quasi 27 anni, lo studio di Forza Motorsport cambia nome

Dopo quasi 27 anni trascorsi a lavorare alla serie Forza Motorsport , Dan Greenawalt si prepara a lasciare la guida di Turn 10 Studios . La notizia arriva in un momento di profonda riorganizzazione per Xbox, che ha recentemente deciso di unificare Turn 10 e Playground Games, gli studi responsabili rispettivamente di Forza Motorsport e Forza Horizon. La partenza di una delle figure storiche della serie, unita alla ristrutturazione interna, solleva dei grossi interrogativi sul futuro della serie simulativa di Microsoft, che a questo punto potrebbe smettere di esistere (o essere in qualche modo integrata in Forza Horizon).

Secondo quanto riportato da Tom Warren di The Verge, la notizia dell'uscita di Greenawalt circolava già da alcune settimane tra i dipendenti Xbox. Il dirigente, che ha rappresentato per lungo tempo una delle principali forze creative dietro Forza Motorsport, lascerà quindi il ruolo di responsabile di Turn 10 Studios. La sua partenza coincide con la trasformazione dello studio, che non opera più come realtà indipendente all'interno dell'organizzazione Xbox.

La foto LinkedIn di Dan Greenawalt

Microsoft aveva infatti annunciato il mese scorso la fusione dei due sviluppatori nell'ambito di una più ampia ristrutturazione della divisione gaming. Playground Games, conosciuta soprattutto per la serie Forza Horizon e attualmente impegnata anche nello sviluppo di Fable, ha assorbito Turn 10 Studios. La nuova organizzazione mantiene due sedi operative: Playground Games Leamington Spa e Playground Games Redmond.

La riorganizzazione segue una fase difficile per Turn 10. L'anno scorso, oltre 70 dipendenti dello studio erano stati licenziati. Nei mesi successivi, il lavoro di Turn 10 si era concentrato essenzialmente sulla manutenzione di Forza Motorsport, senza che emergessero indicazioni concrete sulla produzione di un nuovo capitolo.

Con l'integrazione dei dipendenti rimasti in Playground Games, le risorse dello studio sono ora destinate a confluire nei progetti gestiti dalla struttura unificata, quindi principalmente su Forza Horizon e Fable, considerando il successo della prima serie e l'attesa per il reboot della seconda. Questo cambiamento potrebbe avere conseguenze sulla distribuzione delle risorse e sulle priorità future di Microsoft, anche se al momento non è stato comunicato ufficialmente un abbandono della serie Forza Motorsport.

Non è quindi possibile affermare che Forza Motorsport sia stato cancellato o che non tornerà in futuro, ma il sentore generale è questo, visti gli scarsi risultati dell'ultimo capitolo.