Warframe: il grosso aggiornamento gratuito "La Vecchia Pace" ha una data di uscita annunciata

In particolare, nel video è stata mostrata la modalità "The Perita Rebellion", oltre a diverse altre caratteristiche che verranno applicate al gioco nel prossimo periodo, incluse nuove abilità e aggiunte.

In occasione del recente Warframe Devstream, ovvero il livestreaming in cui gli sviluppatori annunciano le varie novità in arrivo per il gioco, è stata dunque confermata la data di uscita del prossimo e grande aggiornamento di Warframe, oltre a una dimostrazione di una nuova modalità in arrivo.

Digital Extremes ha annunciato la data di uscita di La Vecchia Pace , il grosso aggiornamento gratuito di Warframe che arriverà il 10 dicembre su tutte le piattaforme, portando con sé una notevole quantità di contenuti e novità per il gioco online.

Le novità de La Vecchia Pace

"Sappiamo quanto sia importante introdurre cose nuove in un gioco che sta andando avanti da oltre 12 anni", ha spiegato la community director Megan Everett, "e questo è stato il nostro obiettivo per quanto riguarda queste nuove aggiunte al gameplay".

The Descendia e The Perita Rebellion sono due modalità completamente nuove che verranno introdotte in Warframe, oltre a nuove abilità finali Tauron Strike, che rappresentano alcune delle novità introdotte in La Vecchia Pace, in arrivo il 10 dicembre.

In The Perita Rebellion I giocatori sono chiamati a sopravvivere per 12 minuti sul campo di battaglia di Perita, completando al contempo vari obiettivi per ottenere upgrade temporanei, con la possibilità di selezionare una delle cinque scuole di Focus per poter poi accedere a devastanti Tauron Strike.

Tre boss particolarmente impegnativi fanno parte di questa sfida e consentono di ottenere delle ricompense esclusive, con all'interno anche la nuova fazione degli Anarchs.

Tra le novità ci sono questi nuovi Tauron Strike in grado di scatenare attacchi enormi e spettacolari, oltre al 63° Warframe, Uriel. Per quanto riguarda le armi, viene introdotta la nuova classe Bayonet e due armi Prime con Gyre Prime e Voruna Deluxe.

Nel frattempo, abbiamo visto che la versione Nintendo Switch 2 di Warframe ha un periodo di uscita definito.