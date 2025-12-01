I giochi di dicembre di PS Plus Extra che lasciano il catalogo aumentano di nuovo

A dicembre i giochi di PS Plus in arrivo per il livello Essential sono più del solito. Sarà un regalo natalizio? Forse di fine anno? Non sappiamo dirlo, ma ciò che l'abbonamento dà, l'abbonamento toglie. Infatti, gli abbonati a PS Plus Extra e Premium perderanno una serie di giochi e la lista è di nuovo aumentata.

Giorni fa, sapevamo che i titoli che saranno rimossi a dicembre da PS Plus Extra sono: