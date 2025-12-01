I giochi di dicembre di PS Plus Extra che lasciano il catalogo aumentano di nuovo

A dicembre i giochi di PS Plus in arrivo per il livello Essential sono più del solito. Sarà un regalo natalizio? Forse di fine anno? Non sappiamo dirlo, ma ciò che l'abbonamento dà, l'abbonamento toglie. Infatti, gli abbonati a PS Plus Extra e Premium perderanno una serie di giochi e la lista è di nuovo aumentata.
Giorni fa, sapevamo che i titoli che saranno rimossi a dicembre da PS Plus Extra sono:
- 11-11 Memories Retold
- Forspoken
- Battlefield 2042
- Grand Theft Auto III
- Sonic Frontiers
- Surviving Mars
- Star Trek: Bridge Crew
- Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge
- Firefighting Simulator: The Squad
- Arcade Paradise VR
I nuovi giochi che stanno per essere rimossi da PS Plus
La lista si è però ampliata con un altro paio di nomi. Si tratta di River City Melee Mach e Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet.
River City Melee Mach è un picchiaduro a scorrimento dallo stile retro, pubblicato nel 2019, che propone 180 personaggi con oltre 250 mosse speciali. Permette di giocare in cooperativa a quattro giocatori oppure in solitaria, impostando anche una partita veloce. Si tratta di un gioco mediamente breve, che può portarvi via più tempo grazie alla modalità infinita, ma potreste tranquillamente avere il tempo di completarne la componente principale prima che venga rimosso.
Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet è invece un bullet hell sparatutto con visuale dall'alto in stile anime, con una serie di ragazze che si scontrano all'interno dell'universo di Touhou. Si tratta di un titolo del 2016 accolto in maniera non particolarmente calorosa, ma che potreste trovare divertente in multigiocatore.
I giochi lasceranno il catalogo il 16 dicembre, quindi avete circa un paio di settimane per provarli. Ricordiamo infine quali sono i "giochi gratis" di PlayStation Plus Essential di dicembre.