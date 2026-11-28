Questa situazione avrebbe spinto l'azienda a valutare un'importante riorganizzazione interna , con possibili licenziamenti e persino il rischio di chiusura. Chiaramente, si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di ulteriori dettagli ufficiali.

Non sembra essere un periodo particolarmente favorevole per XL Games, lo studio responsabile di ArcheAge Chronicles . Il gioco di ruolo ha debuttato in Accesso Anticipato lo scorso 3 novembre, a 13 anni di distanza dall'uscita del primo ArcheAge. Tuttavia, secondo alcune informazioni riportate dal media coreano Money Today Broadcasting (MTN), nei primi 10 giorni sarebbero state vendute appena 100.000 copie, con ricavi lordi che potrebbero non essere sufficienti a sostenere lo studio .

Tra le possibili soluzioni ci sarebbe prima una drastica riduzione dell'organico , con l'obiettivo di contenere i costi e garantire la sopravvivenza dell'azienda. Choi avrebbe comunque assicurato che farà tutto il possibile affinché i dipendenti coinvolti ricevano le indennità e i benefici previsti. La pressione finanziaria, tuttavia, rimarrebbe "immensa", secondo quanto riportato.

"Continuano a persistere le critiche relative alla mancanza di rifinitura di ArcheAge Chronicles, nonostante il lungo periodo di sviluppo, così come le lamentele riguardanti i bug, il gameplay e l'ottimizzazione", avrebbe scritto Choi. "Anche le vendite mostrano un andamento al ribasso e prevediamo che i ricavi saranno ben al di sotto delle aspettative".

La notizia è stata riportata dal media coreano Money Today Broadcasting (MTN) . Secondo quanto emerso, l'amministratore delegato Choi Kwan-ho avrebbe inviato una lettera ai dipendenti, spiegando che l'azienda avrebbe inizialmente richiesto dimissioni volontarie , per poi procedere, se necessario, con licenziamenti obbligatori. A pesare sulla situazione sarebbe stato soprattutto il rendimento inferiore alle aspettative di ArcheAge Chronicles .

ArcheAge Chronicles non ha convinto abbastanza?

ArcheAge Chronicles è arrivato in Accesso Anticipato dopo un lungo periodo di sviluppo, ma a quanto pare non tutto è andato come sperato. Tra le problematiche segnalate dai giocatori troviamo bug, problemi di ottimizzazione e alcuni aspetti del gameplay che avrebbero probabilmente meritato maggiore attenzione. Non sono mancate inoltre alcune critiche al sistema di combattimento e progressione, ritenuti da una parte della community non abbastanza profondi e coinvolgenti, così come al crafting e alla gestione delle risorse, che in alcuni casi possono risultare ripetitivi.

È sicuramente un peccato, perché l'ambientazione e le potenzialità del sistema di combattimento lasciavano intravedere qualcosa di interessante, anche se avevamo già notato come il comparto generale non brillasse particolarmente per originalità. E voi che ne pensate?