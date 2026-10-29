Fuggi dall'incubo in Little Nightmares per PC: prezzo da paura su Instant Gaming

Se volete atmosfere da fiaba nera e un'avventure carica di tensione psicologica per Halloween, Little Nightmares per PC ha uno sconto importate su Instant Gaming . Il negozio di key propone il titolo con un taglio a schermo dell'80% rispetto ai canonici 20 euro di listino, indicando un prezzo netto di 3,99 euro. Trattandosi dell'acquisto di una chiave digitale per l'Italia, occorre sommare l'IVA al 22%: la spesa finale equivale quindi a 4,87 euro. Il confronto con la cifra di listino porta lo sconto reale a quasi il 76%, traducendosi in un risparmio effettivo di 15,13 euro rispetto al valore di partenza. Potete fare riferimento al box o al link posizionato in alto per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Fuga furtiva, fiaba oscura e creature grottesche: il gameplay di Little Nightmares

Sviluppato da Tarsier Studios e pubblicato da Bandai Namco, il gioco vi mette nei panni di Six, una bambina minuta e indifesa avvolta in un impermeabile giallo, intrappolata nelle viscere delle Fauci (The Maw): un'inquietante e gigantesca imbarcazione sottomarina popolata da anime corrotte e creature voraci alla costante ricerca del loro prossimo pasto. L'avventura si sviluppa come un puzzle-platformer a scorrimento tridimensionale, dove la vulnerabilità della protagonista trasforma ogni ambiente in una prova di sopravvivenza al cardiopalma.

Il gameplay fa leva su sezioni furtive e sulla risoluzione di enigmi ambientali basati sulla fisica. Per sfuggire alle grinfie di residenti deformi come il Custode dalle lunghe braccia o i mostruosi Cuochi gemelli, dovrete sfruttare l'altezza ridotta di Six per infilarvi in cunicoli stretti, arrampicarvi su mobili enormi, muovervi nell'ombra e lanciare oggetti per distrarre i nemici. Al buio potrete affidarvi unicamente alla debole fiamma di un accendino, che vi aiuterà a scorgere passaggi segreti e a illuminare una direzione artistica cupa e ricca di dettagli grotteschi. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows, garantendo pieno supporto ai controller e salvataggi sincronizzati in cloud.