Un'illustrazione storica di Donkey Kong venduta all'asta per quasi 330.000 dollari

Il disegno era stato concepito con uno scopo essenzialmente commerciale : convincere i gestori delle sale giochi ad acquistare il nuovo titolo. L'illustrazione mostra una grande scimmia che lancia barili da un'impalcatura, una donna in pericolo e un uomo baffuto in tuta da lavoro pronto ad affrontare l'animale. Una rappresentazione che anticipava gli elementi fondamentali del gioco e contribuiva a definire l'aspetto dei personaggi nelle prime fasi della loro storia.

Una delle prime illustrazioni dedicate a Mario e Donkey Kong è stata venduta all'asta per quasi 330.000 dollari , una cifra che supera di oltre il doppio la valutazione iniziale. L'opera, realizzata circa 45 anni fa per promuovere il cabinato arcade di Donkey Kong, rappresenta un documento significativo della storia di Nintendo e delle origini di due personaggi destinati a diventare tra i più riconoscibili dell'industria videoludica.

Rischio distruzione

Realizzata dal celebre illustratore Leslie Carbaga, l'opera ha successivamente trovato spazio in diversi prodotti legati a Donkey Kong ed è stata utilizzata anche per contribuire a definire l'immagine dei personaggi nelle prime produzioni dedicate al franchise, compreso il cartone animato Saturday Supercade.

L'illustrazione completa

Il valore storico dell'illustrazione è ancora più evidente considerando che, a un certo punto, avrebbe potuto essere distrutta. Come raccontato da Donna Darbous, ex responsabile della pubblicità di Nintendo e proprietaria della collezione da cui proviene il materiale messo all'asta, il disegno era conservato in un deposito aziendale destinato a essere svuotato per ricavare nuovi spazi per gli uffici. In quell'occasione, diversi materiali rischiavano di essere gettati via. Darbous riconobbe l'importanza di quelle opere e decise di portarle a casa, conservandole per anni prima di riscoprirle in tempi più recenti.

L'illustrazione di Donkey Kong non era l'unico oggetto interessante dell'asta. La raccolta comprendeva anche un'immagine di Mario vestito da Babbo Natale, commissionata per un biglietto natalizio aziendale, alcune illustrazioni Disney legate ai primi giochi con licenza per la linea Game & Watch e un guantone promozionale di Punch-Out!! autografato dal pugile Mike Tyson.

A questi cimeli si aggiungevano copie rare dei giochi NES della cosiddetta serie Black Box, oltre a materiale pubblicitario e documentazione interna dell'azienda. L'intera collezione e i risultati delle vendite sono consultabili sul sito della casa d'aste Landry Pop Auctions.