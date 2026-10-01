Nintendo rilancia gli eventi a tempo di Donkey Kong Bananza a partire da oggi

L'annuncio è stato pubblicato inizialmente sul sito giapponese e riferisce che gli eventi a tempo ripartiranno questo mese, a partire proprio da oggi essendo il primo ottobre.

Caccia agli smeraldi, a cadenza mensile

Il programma è dunque, sostanzialmente, una ripetizione di quello visto nei mesi scorsi dopo il lancio di Donkey Kong Bananza, ma è comunque un sistema per mantenere attivo il gioco e coinvolta la community, anche perché questi eventi possono essere tranquillamente rigiocati più volte.

Si tratta di competizioni tra i giocatori per il raggiungimento dei risultati migliori all'interno di una sorta di modalità bonus roguelike strutturata in maniera particolare.

L'evento speciale modifica la meccanica tipica dell'Emerald Rush introducendo alcune condizioni prestabilite che devono essere rispettate per quanto riguarda i Perk disponibili, cosa che costringe ad adattare l'azione in base a quello che è concesso utilizzare.

Chi raggiunge il punteggio più alto può ottenere una statua esclusiva come riconoscimento del risultato ottenuto, con le quali può adornare la propria isola di Donkey Kong.

Per prendere parte a un evento Emerald Rush basta andare a parlare con Void Kong, il quale ci dirigerà direttamente alla competizione, nel caso questa sia disponibile.

Come abbiamo visto nei mesi scorsi, alcune idee di gioco di Donkey Kong Bananza potrebbero determinare il prossimo progetto di Nintendo, considerando che gli autori - ovvero il team responsabile di Super Mario Odyssey - hanno intenzione di mantenere alcuni elementi del gioco per il prossimo progetto.