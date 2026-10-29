Uno dei migliori walking simulator a prezzo stracciato: What Remains of Edith Finch per PC su Instant Gaming

Se cercate un'esperienza narrativa toccante, originale e memorabile a un prezzo d'occasione, What Remains of Edith Finch per PC è protagonista di un'ottima offerta su Instant Gaming. Lo store espone un taglio a schermo dell'81% rispetto ai consueti 18 euro di listino, indicando un costo netto di 3,49 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di chiavi digitali, la spesa al momento del saldo sale a 4,26 euro. Il confronto con il prezzo base conferma un ribasso reale di oltre il 76%, traducendosi in un risparmio effettivo di 13,74 euro rispetto alla cifra iniziale. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Stanze sigillate, poesia interattiva e storie di famiglia

Sviluppato da Giant Sparrow e pubblicato da Annapurna Interactive, il titolo vi cala nei panni della diciassettenne Edith, ultima esponente in vita della famiglia Finch, di ritorno nella colossale e stravagante residenza ancestrale situata al largo delle coste dello stato di Washington. L'obiettivo della protagonista è far luce sull'inquietante maledizione che da generazioni sembra condannare a morte prematura ogni membro della stirpe. Attraversando cunicoli nascosti e accedendo alle camere da letto rimaste intatte e sigillate per decenni, ricostruirete l'albero genealogico di famiglia attraverso i ricordi lasciati dai singoli parenti.

Il fulcro dell'opera risiede nella straordinaria varietà del gameplay narrativo: ogni stanza custodisce un memoriale che innesca una vignetta interattiva dedicata all'ultimo giorno di vita di un antenato. Ciascun racconto adotta uno stile artistico e meccaniche di gioco diverse, spaziando da sequenze oniriche in forma di animali a vignette in stile fumetto pulp anni '70, fino a celebri allegorie psicologiche a doppio schermo. Il codice digitale acquistato sblocca la versione completa direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows, con supporto completo ai controller, salvataggi in cloud e testi tradotti in italiano.