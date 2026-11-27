A quanto pare i requisiti di Exodus indicano la necessità di un PC potente per i 4K a 60 fps, nella fattispecie bisognerà disporre di una configurazione che sia equipaggiata con un processore AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB di RAM e una NVIDIA RTX 5080.

Per un'esperienza di nuova generazione che ha già dato prova di nutrire grandi ambizioni anche sul piano visivo si tratta di specifiche del tutto legittime, anche se gli sviluppatori non hanno chiarito un importante dettaglio: questi target prestazionali considerano l'impiego dell'upscaling oppure no?

Vediamo tuttavia lo schema dei requisiti così com'è stato pubblicato da Archetype Entertainment:

Requisiti minimi - 1080p a 30 fps



Processore: Intel Core i5 10400, AMD Ryzen 5 3600

Scheda video: NVIDIA RTX 2060, AMD RX 6600

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 110 GB liberi su SSD

Sistema operativo: Windows 10 o 11

Requisiti raccomandati - 1440p a 60 fps



Processore: Intel Core i7 11700, AMD Ryzen 5 7600

Scheda video: NVIDIA RTX 3080, AMD RX 7700 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 110 GB liberi su SSD, meglio se NVMe

Sistema operativo: Windows 10 o 11

Requisiti 4K Enthusiast - 2160p a 60 fps



Processore: Intel Core Ultra 7 265K, AMD Ryzen 7 9800X3D

Scheda video: NVIDIA RTX 5080, AMD RX 9070 XT

Memoria: 32 GB di RAM

Storage: 110 GB liberi su SSD, meglio se NVMe

Sistema operativo: Windows 10 o 11

Alcune prove effettuate durante la Gamescom parlavano di prestazioni non propriamente brillanti, e non c'è dubbio che l'Unreal Engine 5 sia un motore esigente: staremo a vedere.