A quanto pare i requisiti di Exodus indicano la necessità di un PC potente per i 4K a 60 fps, nella fattispecie bisognerà disporre di una configurazione che sia equipaggiata con un processore AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB di RAM e una NVIDIA RTX 5080.
Per un'esperienza di nuova generazione che ha già dato prova di nutrire grandi ambizioni anche sul piano visivo si tratta di specifiche del tutto legittime, anche se gli sviluppatori non hanno chiarito un importante dettaglio: questi target prestazionali considerano l'impiego dell'upscaling oppure no?
Vediamo tuttavia lo schema dei requisiti così com'è stato pubblicato da Archetype Entertainment:
Requisiti minimi - 1080p a 30 fps
- Processore: Intel Core i5 10400, AMD Ryzen 5 3600
- Scheda video: NVIDIA RTX 2060, AMD RX 6600
- Memoria: 16 GB di RAM
- Storage: 110 GB liberi su SSD
- Sistema operativo: Windows 10 o 11
Requisiti raccomandati - 1440p a 60 fps
- Processore: Intel Core i7 11700, AMD Ryzen 5 7600
- Scheda video: NVIDIA RTX 3080, AMD RX 7700 XT
- Memoria: 16 GB di RAM
- Storage: 110 GB liberi su SSD, meglio se NVMe
- Sistema operativo: Windows 10 o 11
Requisiti 4K Enthusiast - 2160p a 60 fps
- Processore: Intel Core Ultra 7 265K, AMD Ryzen 7 9800X3D
- Scheda video: NVIDIA RTX 5080, AMD RX 9070 XT
- Memoria: 32 GB di RAM
- Storage: 110 GB liberi su SSD, meglio se NVMe
- Sistema operativo: Windows 10 o 11
Alcune prove effettuate durante la Gamescom parlavano di prestazioni non propriamente brillanti, e non c'è dubbio che l'Unreal Engine 5 sia un motore esigente: staremo a vedere.
Una grande occasione per i nostalgici di Mass Effect
Dopo la chiusura di Bioware e la cancellazione del nuovo Mass Effect, Exodus ha assunto ancora di più i connotati di una grande occasione per i nostalgici della celebre serie prodotta da Electronic Arts, che vedono il titolo di Archetype come un possibile successore spirituale di quella esperienza.
Essendo il team di sviluppo del gioco formato da ex veterani di BioWare, è chiaro che si tratta di una percezione concreta e probabilmente anche voluta, che da un lato produrrà probabilmente un lancio solido ma dall'altro dovrà considerare le aspettative degli utenti.
La speranza, chiaramente, è che Exodus possa essere tutto ciò che i fan di Mass Effect desideravano di vedere dopo questa lunga, lunghissima astinenza: scopriremo come stanno effettivamente le cose il prossimo 7 aprile.