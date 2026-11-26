Nel suo messaggio, l'organizzatore ricorda come quest'anno lo scenario dello sviluppo retro sia cambiato in modo netto, grazie alle capacità ormai enormi dei modelli linguistici. Sempre più giochi hanno integrato l'IA nel proprio processo di lavoro, e oggi è possibile creare un titolo completo senza scrivere una sola riga di codice . Seguire la mole di produzioni dei partecipanti era diventato sempre più difficile con il passare dei mesi, anche perché alcuni sviluppatori arrivavano a pubblicare più giochi a settimana. Nemmeno a dirlo, la maggior parte spazzatura. Per James è stato un motivo sufficiente per rivedere i criteri con cui le opere vengono ammesse e valutate .

La nona edizione degli Atari Homebrew Awards non si farà . Il premio, che va avanti da quasi un decennio e celebra i giochi amatoriali realizzati per le console Atari, è stato sospeso a causa dell' aumento di titoli programmati con l'intelligenza artificiale . L'annuncio è stato dato sul forum Atari Age da James, noto come ZeroPage Homebrew.

L'obiettivo

L'obiettivo è quello di garantire che il lavoro degli sviluppatori umani continuasse a essere riconosciuto accanto ai giochi interamente scritti da una macchina. "Non ero interessato a premiare il prodotto dei modelli linguistici, ma solo le persone che hanno programmato da sé i propri giochi", ha spiegato, aggiungendo di aver capito presto che sarebbe stato più complicato del previsto. La ragione è che la grande maggioranza degli autori usa ormai l'IA a diversi livelli: si va da chi la impiega per testare il gioco a chi lo fa creare da zero, senza digitare nemmeno una riga di codice.

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Le posizioni possibili, osserva James, sono due. C'è chi ritiene che qualsiasi uso dell'IA sia eccessivo e chi la considera il futuro inevitabile dello sviluppo retro, sostenendo che conti soprattutto il risultato finale. Entrambe le strade presentano problemi. Vietare anche il minimo coinvolgimento dell'IA escluderebbe molti programmatori di talento che l'hanno usata in modo marginale, per esempio per automatizzare l'inserimento ripetitivo di dati. Ammettere invece i giochi realizzati con l'IA solleva la questione di dove fissare il limite e di come misurarlo, oltre al rischio di mettere in competizione titoli creati in pochi giorni con altri programmati a mano nel corso di molti mesi, con inevitabili accuse di iniquità.