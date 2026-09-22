Il gioco del Monologo della speziale fu concepito come un "Atelier Maomao"

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother , il nuovo gioco ispirato alla serie giapponese "Il monologo della speziale", deve le proprie origini a un'idea particolare: realizzare un gioco di ruolo nello stile di Atelier con protagonista Maomao. Il retroscena è stato raccontato durante un incontro con gli sviluppatori al Tokyo Game Show 2026, dove è emerso che la proposta era arrivata direttamente da TOHO, la società di produzione dell'anime.

Entusiasti della proposta

La proposta ottenne quasi immediatamente l'approvazione e Gust, studio di Koei Tecmo responsabile della serie Atelier, iniziò ufficialmente a lavorare al progetto.

Il risultato riprende alcuni elementi caratteristici della serie Atelier, adattandoli però all'universo di Maomao. The False Imperial Brother propone cinque misteri collegati tra loro, insieme ad altrettante maledizioni che affliggono la Capitale Imperiale. Nei panni di Maomao, dovrete esplorare le diverse aree, raccogliere informazioni e parlare con gli abitanti. Le prove ottenute potranno poi essere utilizzate durante le conversazioni per aumentare l'autorevolezza di Maomao e avvicinarsi progressivamente alla soluzione dei casi.

Anche il sistema alchemico della serie Atelier è stato rielaborato per il nuovo progetto. In questo caso servirà soprattutto a preparare medicinali utilizzando erbe e ingredienti raccolti durante l'esplorazione. La qualità e la varietà degli ingredienti influenzeranno sia la difficoltà dei minigiochi, sia l'efficacia delle medicine ottenute. Chi preferirà concentrarsi sull'aspetto investigativo potrà inoltre affidarsi alla creazione automatica dei medicinali utilizzando gli oggetti disponibili nell'inventario.

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother racconterà una storia originale basata su un concept della creatrice della serie, Hyuganatsu, e arriverà nei primi mesi del 2027 su PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC (Steam).