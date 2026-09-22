Immersione totale nel Medioevo: Kingdom Come: Deliverance per PC in forte sconto su Instant Gaming

Realismo storico e combattimenti all'arma bianca

L'imponente opera ruolistica sviluppata da Warhorse Studios vi trasporta nel Sacro Romano Impero del 1403, rinunciando alla magia e ai draghi in favore di una cruda e rigorosa fedeltà storica. Nei panni di Henry, il figlio di un umile fabbro scampato al massacro del suo villaggio, vi ritroverete invischiati in una sanguinosa guerra civile. Il gameplay si fonda su una lenta e profonda progressione del personaggio, dove ogni abilità va allenata sul campo, e su un complesso sistema di combattimento in prima persona basato su colpi direzionali e parate millimetriche.

L'esplorazione si intreccia con solide meccaniche di sopravvivenza, richiedendovi di gestire costantemente la stanchezza, la fame e lo stato di usura delle vostre armature. Questa edizione per PC, attivabile su Steam, sfrutta la potenza del CryEngine per restituire paesaggi mozzafiato e borghi ricreati nel dettaglio, garantendo un'esperienza fluida sulle configurazioni odierne e la piena compatibilità con i controller.