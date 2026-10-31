Per un analista, il gaming su PC cresce più delle console grazie a una maggiore libertà di scelta

Che il gaming su PC offra maggiore versatilità non è affatto una novità. Tuttavia, secondo quanto riportato da un analista, la crescita del settore dei videogiochi per PC starebbe attraversando una fase particolarmente positiva, favorita anche dalla maggiore libertà di scelta rispetto ai giochi su console , che sembrerebbero faticare a mantenere lo stesso slancio.

Il fenomeno è meno evidente su PC, in quanto da un lato i giochi sportivi occupano uno spazio più ridotto rispetto al mercato console , una differenza che potrebbe dipendere anche dal tipo di giocatore. Osservando i report di Newzoo e le classifiche mensili dei giochi più redditizi o più giocati, emerge comunque che su PC compaiono regolarmente più produzioni recenti e titoli indie , anche se la top 10 continua a essere popolata da grandi nomi come Fortnite, Minecraft e Roblox.

"Ho approfondito questo aspetto perché è piuttosto interessante osservare le differenze tra i modelli di business. Se si guarda al modello di business su PC, metà dei ricavi proviene dalle microtransazioni, perché molti giochi per PC sono free-to-play ", ha spiegato. "Molti titoli per PC sono inoltre live service destinati a durare nel tempo , mentre su console il modello premium rappresenta ancora la fetta più consistente ed è il principale modello di business".

I colleghi di GamesRadar hanno parlato con Emmanuel Rosier, direttore del reparto Market Intelligence di Newzoo, società di ricerca e analisi di mercato specializzata nell'industria dei videogiochi, con sede ad Amsterdam. Al centro della conversazione c'è stata la crescita del mercato PC , con Rosier che ha evidenziato una differenza significativa nei rispettivi modelli di business: su PC, infatti, circa la metà dei ricavi proviene dalle microtransazioni , anche grazie alla diffusione dei giochi free-to-play, mentre su console continua a prevalere il modello premium.

Uno slancio positivo

"I giocatori su PC hanno in generale più scelta", afferma Rosier. "Per molti editori indie, è più facile pubblicare prima il proprio gioco su Steam, su PC, e poi, se ha successo, espandersi sulle console. I giocatori su PC hanno un po' più di scelta, il che significa che c'è una concentrazione leggermente minore dei titoli più importanti, semplicemente perché ci sono molte più alternative a disposizione". Newzoo prevede una crescita per il mercato complessivo dei videogiochi, seppur più lenta per le console rispetto a PC e dispositivi mobili.

Da considerare, poi, gli attuali rincari che riguardano sia console che PC. Per quanto riguarda le prime, il timore è che i prezzi possano diventare troppo elevati per una parte dei consumatori. Sul fronte PC, invece, i rincari sono legati anche all'aumento dei costi dei componenti, influenzato dalla crescente domanda proveniente dai data center dedicati all'intelligenza artificiale. Nonostante queste difficoltà, secondo Rosier, il PC continua a beneficiare anche del fatto che "è più probabile che si abbia un computer a casa".

Il gaming su PC offre più scelta

"Il PC sta davvero cavalcando un'onda molto positiva da due o tre anni a questa parte. È piuttosto interessante, perché se si guarda al periodo dal 2015 al 2020, il PC era rimasto pressoché stabile mentre le console erano in forte espansione grazie a tutti i live service, a Fortnite e così via. Ma ora la situazione è quasi l'opposto", ha detto Rosier.

"È un po' come se ci fosse un tetto massimo per le console, mentre il PC continua a crescere. Ne stavo discutendo con il mio team proprio stamattina, e mi hanno detto che probabilmente dovremo rivedere al rialzo le previsioni relative al PC per il 2026, perché i risultati del primo semestre di alcuni editori su PC sono davvero ottimi, con crescite a doppia cifra in alcuni casi. C'è uno slancio davvero forte per il PC e penso che anche la decisione di PlayStation di portare alcuni dei propri giochi su questa piattaforma, salvo poi fare parzialmente marcia indietro, possa aver spinto un numero leggermente maggiore di giocatori a passare al PC, dal momento che in questo modo avevano accesso a quasi tutte le esclusive".

I dati pubblicati da Newzoo confermano il maggiore slancio del mercato PC, che nel 2025 ha registrato una crescita decisamente superiore a quella delle console. I ricavi del settore hanno raggiunto i 43,6 miliardi di dollari, con un incremento del 12% rispetto al 2024. Il mercato console ha mantenuto invece un valore complessivo più alto, pari a 44,7 miliardi di dollari, ma è cresciuto soltanto del 2,8% nello stesso periodo.

Per il 2026, Newzoo prevede che entrambi i mercati continueranno a espandersi: quello PC dovrebbe raggiungere i 45,9 miliardi di dollari, con una crescita del 5,3%, mentre quello console dovrebbe arrivare a 46,9 miliardi, registrando un aumento del 5,1%. Il PC rimarrebbe quindi leggermente indietro in termini di ricavi complessivi, ma continuerebbe a crescere a un ritmo superiore.

Il maggiore slancio del gaming su PC non dovrebbe sorprendere più di tanto, considerando che la versatilità della piattaforma è nota da tempo. Questo non significa ovviamente che le console abbiano perso il loro fascino o che il PC sia destinato a sostituirle, tutt'altro. Si tratta semplicemente di dati che evidenziano l'evoluzione delle abitudini dei giocatori e l'andamento di un mercato in continua trasformazione. E voi che ne pensate? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti qui sotto.