Problemi al display di iPhone Duo: Apple avvisa gli Store e fornisce indicazioni sull'assistenza

Ora, secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe avvisato gli Apple Store e i centri di assistenza autorizzati, fornendo indicazioni su come diagnosticare e gestire il problema.

Emergono novità sulla vicenda legata ai display di iPhone Duo , che secondo diverse segnalazioni avrebbero riportato danni improvvisi dopo poche ore di utilizzo. Il problema è stato confermato dalla stessa Apple, che tuttavia ha fornito informazioni piuttosto generiche sulla questione, limitandosi a dichiarare di essere a conoscenza di un'anomalia che interessa il display interno di un "numero limitato di iPhone Duo", senza però aggiungere ulteriori dettagli sulle possibili cause.

Riparazioni o sostituzioni per i display danneggiati

In una nota inviata agli Apple Store, ottenuta dai colleghi di MacRumors, Apple ha fornito ai tecnici alcune indicazioni su come gestire il problema al display interno del suo pieghevole. Nel caso in cui un cliente segnali un'anomalia, i tecnici dovranno ispezionare il dispositivo e procedere con una riparazione o una sostituzione, seguendo le procedure standard. Nella nota viene ribadito che il problema riguarda un numero limitato di unità, proprio come già dichiarato nel comunicato pubblico. Tuttavia, il fatto stesso che Apple abbia inviato una comunicazione interna ai propri centri assistenza potrebbe suggerire che la questione sia più rilevante di quanto lasciato intendere inizialmente.

Una foto che mostra il danno al display di iPhone Duo

Anche in questo caso, l'azienda non ha fornito ulteriori spiegazioni sulle possibili cause e ha precisato che non è previsto alcun richiamo di iPhone Duo. Le diverse segnalazioni emerse finora presentano tuttavia alcuni elementi in comune: crepe sul display dopo poche ore di utilizzo, un rumore secco e anomalo durante l'apertura del pieghevole e la comparsa di una linea di pixel luminosi su un lato dello schermo.

Le cause del problema potrebbero essere diverse. Tra le ipotesi c'è anche un'anomalia nella zona della cerniera, che potrebbe rappresentare un punto particolarmente delicato per il display pieghevole.