Evercade sta per lanciare una raccolta di DOOM in cartuccia

La questione era già emersa nei mesi scorsi, ma un nuovo leak sembra confermare il fatto che una nuova raccolta di DOOM in cartuccia sia in arrivo presto all'interno della serie Evercade, con lancio che pare imminente.
In effetti, era stato lo stesso account ufficiale di Evercade sui social a diffondere un teaser che sembrava chiaramente dichiarare il prossimo arrivo di una raccolta dedicata a DOOM in formato cartuccia, ma la questione ha ora assunto ulteriore definizione con il nuovo leak.
A quanto pare, la cartuccia in questione è trapelata online prima dell'annuncio all'interno del catalogo del rivenditore Funstock, per poi essere successivamente rimossa.
I due DOOM originali dal PC in cartuccia
In base a quanto riportato da alcune fonti, online è dunque comparsa la cartuccia con la sua confezione che richiama la copertina storica di DOOM, con un prezzo previsto di 24,99 sterline, che dovrebbe corrispondere a circa 29,99 euro, negli standard dei prodotti Evercade.
A questo punto attendiamo una presentazione ufficiale che dovrebbe arrivare a breve, considerando che lo scorso febbraio il teaser era giunto direttamente da Evercade dunque ci sono pochi dubbi sull'esistenza effettiva del prodotto.
Da notare peraltro che la cartuccia si presenta in un particolare colore rosso e al suo interno dovrebbe contenere sia il primo DOOM che DOOM II, entrambi tratti dalle rispettive versioni PC originali.
Pare si tratti di un'iniziativa collegata al 35° anniversario di id Software, e l'annuncio potrebbe dunque arrivare all'interno del QuakeCon 2026, o nei suoi dintorni.