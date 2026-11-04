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Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D costa 178 € su AliExpress, grazie alle promozioni attuali

Tra le offerte di AliExpress troviamo il processore AMD Ryzen 7 7800X3D a prezzo scontato. Utilizzando il seguente coupon, insieme allo sconto PayPal, potrai spendere molto meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/11/2026
Processore AMD Ryzen 7 7800X3D

Su AliExpress è attualmente disponibile il processore AMD Ryzen 7 7800X3D a 223,06 €, ma con il codice ITAFF25 potrai risparmiare 25 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal da 20 € potrai risparmiare ulteriormente, spendendo in totale 178,06 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Specifichiamo che lo sconto PayPal, dal 3 al 10 novembre, è disponibile nelle seguenti opzioni:

  • Sconto di 10 € su un acquisto minimo di 99 €
  • Sconto di 20 € su un acquisto minimo di 199 €

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide per un periodo limitato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Buone prestazioni

Questo processore è particolarmente apprezzato da giocatori e professionisti, dato che è in grado di offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica superiore. In particolare, è dotato di architettura AMD Zen 4 con tecnologia a 5 nanometri, 8 core e 16 thread, frequenza base di 4.2 GHz e modalità boost fino a 5.0 GHz. Si tratta quindi di un prodotto ideale per chi cerca una soluzione veloce, efficiente e in grado di gestire anche i carichi di lavoro più complessi.

Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare

Ricordiamo che i codici tendono a terminare velocemente e che lo sconto PayPal non è sempre disponibile, quindi ti suggeriamo di approfittarne.

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