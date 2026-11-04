Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D costa 178 € su AliExpress, grazie alle promozioni attuali

Su AliExpress è attualmente disponibile il processore AMD Ryzen 7 7800X3D a 223,06 €, ma con il codice ITAFF25 potrai risparmiare 25 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal da 20 € potrai risparmiare ulteriormente, spendendo in totale 178,06 € . Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Buone prestazioni

Questo processore è particolarmente apprezzato da giocatori e professionisti, dato che è in grado di offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica superiore. In particolare, è dotato di architettura AMD Zen 4 con tecnologia a 5 nanometri, 8 core e 16 thread, frequenza base di 4.2 GHz e modalità boost fino a 5.0 GHz. Si tratta quindi di un prodotto ideale per chi cerca una soluzione veloce, efficiente e in grado di gestire anche i carichi di lavoro più complessi.

Ricordiamo che i codici tendono a terminare velocemente e che lo sconto PayPal non è sempre disponibile, quindi ti suggeriamo di approfittarne.