Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D costa 178 € su AliExpress, grazie alle promozioni attuali

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Buone prestazioni
Questo processore è particolarmente apprezzato da giocatori e professionisti, dato che è in grado di offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica superiore. In particolare, è dotato di architettura AMD Zen 4 con tecnologia a 5 nanometri, 8 core e 16 thread, frequenza base di 4.2 GHz e modalità boost fino a 5.0 GHz. Si tratta quindi di un prodotto ideale per chi cerca una soluzione veloce, efficiente e in grado di gestire anche i carichi di lavoro più complessi.
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