Giroscopio, modalità mouse e cinque costumi inediti non cambiano il gioco: la differenza la fa la tenuta tecnica, convincente sul televisore e in affanno quando si stacca la console dalla dock.

Sono passati cinque anni da quando Eidos Montreal ha consegnato al mondo una piccola perla dei videogiochi d'azione e avventura che puntano tutto sulla storia, tanto da vincere ai The Game Awards 2021 il premio come Miglior Narrazione. Il 5 novembre quella cometa tornerà a gravitare sugli schermi, questa volta quelli di Nintendo Switch 2, con Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition.

Un breve ripasso Giusto per dare un'infarinatura di ciò che è Marvel's Guardians of the Galaxy, partiamo con una brevissima presentazione. Il gioco segue le vicende di Star-Lord, alias Peter Quill, e della sua sgangherata famiglia spaziale sempre in cerca di nuovi modi per mandare avanti la baracca. Un incarico che sembrava una passeggiata si trasforma in un groviglio di intrighi interstellari, scorribande inaspettate e incontri con nuove e vecchie conoscenze. A livello narrativo, questa versione non cambia la storia di una virgola: si tratta sempre dei soliti Guardiani che abbiamo imparato ad amare (forse anche un pelo di più di quelli portati al cinema da James Gunn) e della densa e ben congegnata avventura che gli è valsa diversi premi internazionali. Anche lato gameplay non cambia nulla sul piano strutturale. Per tutta l'avventura vestiamo i panni di Star Lord, senza possibilità di cambiare personaggio. Questo perché, oltre alla centralità della sua storia a livello narrativo, viene trattato come vero e proprio capitano della banda di sgangherati anche quando si scende sul campo di battaglia. Infatti, oltre all'utilizzo delle due pistole nella più inflazionata tradizione degli sparatutto in terza persona, possiamo elargire ordini agli altri membri della squadra un po' come accade nei giochi di ruolo in tempo reale, con la ghiera delle abilità richiamabile in qualsiasi momento che perme di utilizzare le caratteristiche di ogni Guardiano per risolvere enigmi ambientali o per bersagliare nemici durante gli scontri. I Guardiani in manette Sotto questo aspetto, il gioco continua a divertire anche con gli anni che si ritrova sulle spalle, rappresentando forse il compromesso perfetto per portare un'avventura fortemente narrativa sui Guardiani senza perdersi in una varietà di stili di gioco che avrebbero strabordato dalla ventina di ore necessarie per portare a termine l'arco narrativo.

Nuove funzionalità Le vere novità introdotte da questa Encore Edition sono tutta una serie di caratteristiche legate a Switch 2. Iniziamo dal giroscopio, che permette di compiere azioni come pilotare l'astronave Milano o direzionare Peter mentre scivola o si libra sui nemici con gli stivali a propulsione semplicemente inclinando il proprio controller. Altra aggiunta è la possibilità di utilizzare la modalità mouse dei nuovi Joy-Con 2. Questa si attiva in automatico non appena il sensore avverte di essere stato posizionato contro una superficie piana. Lo abbiamo testato a fondo con questa funzionalità, ma non ci è parso apportare alcuna miglioria al gameplay, specie durante le sparatorie. Il fatto che ci sia non è un malus, ma si vede che è stata aggiunta unicamente per sfruttare tutte le peculiarità del nuovo hardware, forse in modo da attrarre i vecchi fan a tornare sul titolo. I nuovi costumi esclusivi della Encore Edition L'ultima novità che introduce questa Encore Edition è la presenza di cinque costumi (uno per Guardiano) ispirati alla scena glam rock anni Ottanta. Un contentino simpatico, ma che lascia il tempo che trova.

Come gira su Switch 2 Andiamo al sodo della questione: come gira Guardians of the Galaxy su Switch 2? Sorprendentemente bene, direbbe qualcuno. Prevedibilmente male, direbbe qualcun altro. La nostra esperienza è stata un sali e scendi di emozioni. Giocato in modalità dock, il risultato generale è positivamente inaspettato, pur rimanendo ancorato (quando ci arriva) ai 30 fotogrammi al secondo in modalità Qualità a 1440p e stando sui 40 fps molto ballerini in modalità Prestazioni a 1080p. Nonostante i compromessi, il gioco regala momenti parecchio alti a livello visivo anche sull'ammiraglia Nintendo Pensare che Switch 2 sia in grado di far girare un gioco del genere, notoriamente esoso in termini tecnici, a un dettaglio tale fa capire quanto la console sia in grado di sostenere (cosa già accaduta con le conversioni di Cyberpunk 2077 e del recentissimo The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered). L'incantesimo si spezza quando si toglie la console dalla basetta e si decide di giocare in modalità portatile. In questo caso, il quadro che si viene a dipingere è tutt'altro che sorprendente. In modalità portatile i pregi si contano sulle dita di una mano Il dettaglio, come preventivabile, crolla vertiginosamente (forse pure un po' più del previsto), il che sarebbe anche accettabile, se, però, ciò significasse ritrovare tutto ciò che si è perso sul piano dell'impatto visivo nelle prestazioni restituite. Purtroppo, non è questo il caso, perché nel momento in cui si scollega la console dal dock e si assiste alla ghigliottina grafica, si nota anche e soprattutto il claudicante incedere dei fotogrammi a schermo, specie durante scene d'intermezzo e combattimenti particolarmente affollati. Così non solo bisogna sorbirsi personaggi altamente dettagliati come Rocket che, nelle inquadrature ampie, sembrano più strumenti per la pulizia della casa che creature aliene, ma si è costretti a farlo anche con costanti intoppi e singhiozzi della fluidità visiva. Ciò rende il titolo se non proprio ingiocabile, decisamente poco godibile, considerando anche il fatto che il titolo punta molto sulla meraviglia di ciò che mostra per fare leva sul coinvolgimento emotivo del giocatore.

Conclusioni Versione testata Nintendo Switch 2 Digital Delivery Nintendo eShop Prezzo 39,99 € Multiplayer.it 6.0 Lettori ( 155 8.0 Il tuo voto Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition è un porting che funziona a metà. Sorprendente sul televisore, repellente in portabilità. Le funzionalità esclusive Switch 2 non sono altro che vetrine per mostrare (una volta di più) cosa la console è in grado di fare rispetto alla concorrenza, mentre i costumi aggiuntivi rimangono un contentino simpatico, ma privo di sostanza. Resta difficile, quindi, capire a chi sia indirizzata questa versione che arriva a così lunga distanza dall'uscita originale. Sicuramente non ai vecchi utenti, perché non viene offerto nulla di eclatante rispetto a ciò che hanno provato altrove. Ma non è neanche pensato per i nuovi, dato che il porting in sé, pur non essendo improponibile, casca proprio sull'unico motivo per cui qualcuno dovrebbe scegliere di prenderlo sulla piattaforma Nintendo, ovvero la sua natura portatile. Fuori da questa equazione restano solo coloro che non possiedono altra console all'infuori di Switch 2 (su Switch il gioco era uscito nel 2021 solo in streaming, con la Cloud Version di Marvel's Guardians of the Galaxy). Allora sì, magari loro riusciranno a trarre un po' di giovamento dalla Encore Edition. Ma, a questo punto, forse era meglio tirare il sipario dopo la prima standing ovation.