Su Amazon è attualmente disponibile la telecamera Piranha per Nintendo Switch 2 a 23,99 € rispetto al prezzo consigliato di 39,99 €, permettendoti di risparmiare il 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un prodotto originale
Si tratta di una telecamera USB a forma di Pianta Piranha, ispirata quindi a uno dei "personaggi" più iconici dell'universo di Super Mario. Questo prodotto quindi è sicuramente ideale per gli appassionati, nonché per chi cerca un accessorio utile ma originale. La telecamera è compatibile con tutte le modalità di utilizzo di Switch 2, quindi funziona sia in modalità TV, sia in modalità portatile che da tavolo.
Collo e bocca sono flessibili, in modo da trovare l'inquadratura ideale, mentre la bocca può aprirsi e chiudersi. All'interno integra un sensore con risoluzione 640 x 480 pixel e acquisizione video a 30 fotogrammi al secondo, con un angolo di visione di 80 gradi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.