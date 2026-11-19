In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il visore PlayStation VR2 a 349 € rispetto al prezzo mediano di 419,80 €, permettendoti di risparmiare il 17%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un'esperienza immersiva
Il visore per PS5 integra due schermi OLED ad alta risoluzione, per offrirti immagini nitide e colori vividi. I movimenti vengono rilevati con precisione, grazie al tracking oculare e al controller Sense incluso. Inoltre, potrai percepire ogni singolo dettaglio, dal feedback aptico all'audio 3D, fino al rilevamento preciso della testa. Si tratta nel complesso di un prodotto con una configurazione facile e intuitiva, nonché dalla qualità eccellente e un comfort buono.
Tuttavia, i controller sono poco ergonomici e manca una dashboard VR dedicata. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.