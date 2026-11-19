Volvy si prepara a tornare con una nuova versione di Volvy's Adventure, un titolo che non è mai esistito ma che è stato rifatto per l'occasione. Più precisamente è un remaster del secondo remake di un gioco che non è mai esistito. Si tratta chiaramente di una trovata messa in campo da Devolver Digital per promuovere il suo nuovo gioco, pubblicato lo stesso giorno di GTA VI... con il trailer di lancio che riprende quello del titolo di Rockstar Games, pur in stile Volvy. Se non lo avete capito, Volvy's Adventure: Reslimed è un gioco completamente nuovo, molto economico (viene venduto su Steam a 4,99 euro, in offerta lancio a 3,74 euro), che provocatoriamente viene lanciato oggi, insieme al gioco più atteso di sempre. Arriva solo su PC, piattaforma esclusa proprio dal lancio di GTA VI, in un periodo in cui le uscite sono praticamente azzerate.

Il trailer di lancio Proprio il trailer di lancio riproduce scena per scena quello di lancio di GTA VI, compresi elementi sexy, chiaramente in stile Volvy. Per comodità e confronto, riportiamo anche il trailer di lancio di GTA VI. Volvy's Adventure: Reslimed porterà i protagonisti attraverso quattro mondi, popolati da nemici, avversari particolarmente insidiosi e boss da affrontare lungo il percorso, usando il gigantesco pugno del protagonista. Le sue dimensioni spropositate permettono di affrontare diverse situazioni, trasformandosi in uno strumento utile sia per combattere sia per esplorare. I giocatori potranno utilizzarlo per superare enormi voragini, scivolare lungo binari, raggiungere zone sopraelevate e scavare nel terreno alla ricerca di percorsi alternativi e passaggi segreti.