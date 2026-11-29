Una nuova voce di corridoio parla di un possibile ritorno in scena di Bleach con un nuovo videogioco dedicato, che potrebbe essere un gioco di ruolo open world derivante da una produzione di alto profilo, sebbene ovviamente non ci siano ancora conferme sulla questione.
L'informazione arriva da Buriednumber1, account X specializzato in particolare sulla celebre serie di manga e anime e considerato generalmente affidabile, per quanto riguarda il franchise su cui si è dedicato per anni.
L'idea suggerita dall'utente è che il gioco possa essere un titolo di notevole livello, "paragonabile a Final Fantasy e Dragon Quest" addirittura, cosa che rende la questione allo stesso tempo potenzialmente molto interessante ma anche alquanto dubbia.
Una grossa produzione videoludica su Bleach?
Non è chiaro se il confronto riguardi semplicemente la dimensione della produzione o anche qualcosa sulla struttura del gioco, cosa che potrebbe indicare un possibile gioco di ruolo in stile nipponico, ma non ci sono ulteriori dettagli al riguardo.
Vista la serie da cui è tratto, un videogioco di Bleach di questo tipo sembra destinato a mantenere un sistema di combattimento action e centrale nel gameplay, sebbene i termini di paragone utilizzati abbiano storicamente scontri a turni o comunque a base tattica.
In ogni caso, sembra che ulteriori informazioni debbano essere svelate alla Bleach FES, evento celebrativo sulla serie che si terrà in Giappone il 27 e 28 febbraio, sebbene nei materiali ufficiali dedicati a questo non venga fatta menzione di un nuovo videogioco.
Potrebbe comunque essere la grande sorpresa dell'evento, dunque attendiamo di vedere cosa potrebbe emergere durante la due giorni dedicata al mondo di Bleach.
Un gradito ritorno sulle scene videoludiche
Secondo la medesima fonte, il videogioco dovrebbe uscire nell'estate del 2028, cosa che renderebbe probabile una presentazione nel corso del prossimo anno, anche per capire chi ci sia dietro a questo progetto, visto che non vengono riportati nomi.
Bandai Namco sarà ovviamente responsabile del progetto, considerando che possiede i diritti sulla celebre serie, mentre gli sviluppatori potrebbero essere forse ILCA o CyberConnect2, ma le possibilità sono diverse.
La serie è tornata ad affacciarsi sul fronte videoludico di recente con Bleach Mirrors High per piattaforme mobile, mentre sulle console avevamo visto Bleach: Rebirth of Souls all'inizio del 2025.