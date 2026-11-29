Una nuova voce di corridoio parla di un possibile ritorno in scena di Bleach con un nuovo videogioco dedicato, che potrebbe essere un gioco di ruolo open world derivante da una produzione di alto profilo, sebbene ovviamente non ci siano ancora conferme sulla questione.

L'informazione arriva da Buriednumber1, account X specializzato in particolare sulla celebre serie di manga e anime e considerato generalmente affidabile, per quanto riguarda il franchise su cui si è dedicato per anni.

L'idea suggerita dall'utente è che il gioco possa essere un titolo di notevole livello, "paragonabile a Final Fantasy e Dragon Quest" addirittura, cosa che rende la questione allo stesso tempo potenzialmente molto interessante ma anche alquanto dubbia.