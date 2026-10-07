Il controller GameSir G7 Pro è al minimo storico su Amazon per le Offerte Prime

Su Amazon è attualmente disponibile il controller GameSir G7 Pro nella colorazione nera a 89,99 € rispetto al prezzo mediano di 99,99 €. Si tratta di un piccolo sconto, quindi. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Di seguito trovi anche altre colorazioni, in questo caso vendute e spedite da GameSir: Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per pochi giorni.
Preciso e affidabile
Questo controller è dotato di tripla connettività: cablata per Xbox, wireless 2,4G e Bluetooth per Android. Basterà utilizzare il pulsante fisico per cambiare immediatamente modalità in base alle tue esigenze. Troviamo inoltre levette Mag-Res TMR per una precisione fluida e anti-drift, polling 1000Hz Pro e giroscopio integrato mappabile. Sono inoltre presenti pulsanti ABXY a micro interruttore ottico e D-Pad meccanico per feedback tattile e velocità competitiva. Come anticipato, è presente anche una base di ricarica che ti permetterà di giocare a lungo senza interruzioni.
Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, in modo da approfittare degli attuali sconti esclusivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.