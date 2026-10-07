Sniper Elite: Resistance - Deluxe Edition per PS5 costa 50 € in meno per le Offerte Prime

Su Amazon è attualmente disponibile Sniper Elite: Resistance - Deluxe Edition a soli 39,76 € rispetto al prezzo consigliato di 89,99 €, permettendoti di risparmiare praticamente la metà. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per poche ore.
Scenari affascinanti e sniping soddisfacente
Prima di tutto, questa edizione include: missione Campagna Target Fuhrer, skin arma aggiuntiva, fucile Karabiner 98, pistola M1911. Si tratta di uno sparatutto tattico in terza persona incentrato sul cecchinaggio e sullo stealth. Anche stavolta troverai la kill cam a raggi X per un'esperienza ancora più realistica e immersiva, insieme ad armi autentiche della Seconda guerra mondiale. Lo sniping restituisce sempre una grande soddisfazione, insieme ad alcuni scenari piuttosto ampi e affascinanti. Tuttavia, non aspettarti novità particolarmente concrete rispetto ai titoli precedenti, né una grafica moderna.
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