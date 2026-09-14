La mod multiplayer di The Last of Us Parte 2 è stata cancellata su richiesta di Sony

La mod, in lavorazione da gennaio 2026 e parzialmente finanziata tramite Patreon, non si limitava a introdurre modalità PvP , ma proponeva anche meccaniche dedicate: perk, un sistema audio basato sulla prossimità (i rumori si percepiscono solo entro un certo raggio) e nuove mappe create per l'occasione.

La mod multiplayer dedicata alla versione PC di The Last of Us Parte 2 non vedrà mai la luce. Il progetto, sviluppato dal modder Speclizer insieme al suo team e mostrato pubblicamente con oltre 25 minuti di gameplay durante l'estate, è stato cancellato dopo una richiesta formale arrivata da Sony Interactive Entertainment.

Il multiplayer di The Last of Us è stato cancellato per la "seconda volta"

In un messaggio pubblicato sui social, Speclizer ha spiegato di aver ricevuto una lettera "a nome di Sony Interactive Entertainment" che chiedeva esplicitamente di non pubblicare il progetto. Il modder ha definito la conclusione forzata dei lavori "estremamente triste", ringraziando la community per il supporto e annunciando che il prossimo lavoro sarà un progetto originale, non legato a proprietà intellettuali esistenti.

La notizia spegne praticamente ogni speranza di poter giocare a una componente PvP. Come probabilmente saprete, in passato Naughty Dog aveva avviato lo sviluppo di The Last of Us Online, presentato nel 2022 come un titolo autonomo con una storia propria e un nuovo cast di personaggi. Il progetto, però, è stato abbandonato nel 2023: secondo Naughty Dog, portarlo avanti avrebbe richiesto anni di supporto live service, compromettendo la produzione dei giochi single player per cui il team è conosciuto.