Spider-Man: Edge of Time arriva su PC grazie a una conversione non ufficiale

Stiamo parlando di un'avventura d'azione in terza persona lineare, nella quale si alternano due versioni del protagonista: Peter Parker e Spider-Man 2099 . I due personaggi vivono in epoche differenti, ma le loro azioni sono collegate. Una delle caratteristiche centrali del gioco consiste infatti nella possibilità che ciò che viene fatto nel passato da un personaggio modifichi l'ambiente e gli eventi nell'epoca dell'altro.

Spider-Man: Edge of Time , action game del 2011 pubblicato originariamente su Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Wii, ha ricevuto una conversione non ufficiale per PC . Il progetto, realizzato da GenryTheFox, permette di giocarci nativamente sulla piattaforma.

Operazione legale

I due protagonisti dispongono di capacità differenti: Peter Parker può sfruttare Spider-Sense e Hyper-Sense per evitare i pericoli e muoversi rapidamente, mentre Spider-Man 2099 può creare un'esca in grado di attirare gli attacchi dei nemici. Entrambi possono inoltre ricorrere a poteri legati al tempo per rallentare o immobilizzare temporaneamente gli avversari.

Non manca la possibilità di spostarsi utilizzando le ragnatele, arrampicarsi sui muri e raggiungere determinati punti con gli attacchi a distanza. Edge of Time si distingue però dagli episodi più orientati all'esplorazione: l'avventura è composta prevalentemente da stanze, corridoi e ambientazioni industriali, lasciando poco spazio alla libertà di movimento tipica di altri giochi dedicati a Spider-Man.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova versione PC riguarda il supporto a mouse e tastiera. Il progetto include indicazioni a schermo specifiche per i comandi PC e permette di riassegnare i tasti, offrendo quindi un sistema di controllo adattato alla piattaforma anziché una semplice trasposizione dei comandi originali.

GenryTheFox ha inoltre inserito una mod sperimentale per DLSS 5, disponibile come opzione aggiuntiva per chi possiede una scheda grafica NVIDIA RTX compatibile. Si tratta tuttavia di una funzione sperimentale e non di una caratteristica ufficiale del gioco originale.

È importante infine sottolineare che non si tratta di una versione ufficiale pubblicata da Activision o da Marvel. La distribuzione è basata su una ricompilazione del gioco che non include gli asset originali: per poterla utilizzare è quindi necessario fornire autonomamente la propria copia del gioco, possibilmente originale, sotto forma di ROM o ISO.