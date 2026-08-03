The Last of Us 2 riceve finalmente il multiplayer grazie a una mod, che continua ad espandersi

Avevamo parlato in precedenza della mod che introduce il multiplayer in The Last of Us Parte II Remastered su PC, ma il lavoro di Speclizer continua ad arricchirsi ed espandersi, dimostrando l'intenzione di voler proporre quello che Naughty Dog ha deciso di eliminare.
Un paio di mesi fa avevamo visto le prime informazioni su questa mod, che di fatto cerca di ricostruire quella che doveva essere la modalità multiplayer di The Last of Us Parte II, con l'intenzione di lanciare una versione funzionante e completa entro quest'anno, e i lavori a quanto pare sono andati avanti in maniera notevole.
L'idea del modder è soprattutto quella di replicare la modalità Fazioni, che aveva rappresentato il multiplayer del primo The Last of Us e aveva riscosso anche un notevole successo tra i giocatori ma che non è stata riproposta nel secondo capitolo.
La mod che ricostruisce quello che Naughty Dog ha cancellato
In linea con le caratteristiche della modalità originale di Naughty Dog, anche la mod di Speclizer sta introducendo alcuni elementi di personalizzazione, come un sistema di voci che consente di selezionare delle frasi da far dire ai personaggi durante alcune azioni particolarmente salienti.
La mod supporta ora i match quattro contro quattro, espandendo dunque la quantità di giocatori rispetto al gameplay 2v2 che era stato messo a disposizione inizialmente.
Proseguendo su questa strada, Speclizer dovrebbe riuscire a mettere a disposizione una mod alquanto completa per la versione PC di The Last of Us Parte II nel giro di qualche mese, con una notevole quantità di opzioni e caratteristiche a partire dal lancio pubblico previsto per settembre.
Ricordiamo che il multiplayer di The Last of Us Parte II venne eliminato in fase di sviluppo da Naughty Dog per concentrarsi sulla campagna single player, riprendendolo poi come titolo a sé stante che doveva far parte dell'ondata di giochi live service da parte di PlayStation.
The Last of Us Online è stato poi cancellato, dunque al momento non esiste un multiplayer ufficiale per il secondo capitolo della serie, né per The Last of Us Parte I, remake del primo che è caratterizzato solo dal single player.