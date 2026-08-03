The Last of Us 2 riceve finalmente il multiplayer grazie a una mod, che continua ad espandersi

Avevamo parlato in precedenza della mod che introduce il multiplayer in The Last of Us Parte II Remastered su PC, ma il lavoro di Speclizer continua ad arricchirsi ed espandersi, dimostrando l'intenzione di voler proporre quello che Naughty Dog ha deciso di eliminare.

Un paio di mesi fa avevamo visto le prime informazioni su questa mod, che di fatto cerca di ricostruire quella che doveva essere la modalità multiplayer di The Last of Us Parte II, con l'intenzione di lanciare una versione funzionante e completa entro quest'anno, e i lavori a quanto pare sono andati avanti in maniera notevole.

L'idea del modder è soprattutto quella di replicare la modalità Fazioni, che aveva rappresentato il multiplayer del primo The Last of Us e aveva riscosso anche un notevole successo tra i giocatori ma che non è stata riproposta nel secondo capitolo.