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Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove azioni di Spadascia e Lancia in trailer

Capcom pubblica due nuovi trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance dedicati alle azioni accelerate di Spadascia e Lancia.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/09/2026
La Spadascia di Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
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A pochi giorni dall'inizio del Tokyo Game Show, dove sarà possibile provare in anteprima Monster Hunter Wilds: Ascendance, Capcom ha pubblicato due nuovi trailer dedicati alle azioni accelerate di Lancia e Spadascia.

Nei giorni scorsi erano già state mostrate le novità per Corno da Caccia, Balestra Pesante e Lancia‑fucile. Tutte le nuove mosse ruotano attorno al Bracceleratore, lo strumento introdotto con l'espansione che attiva uno stato potenziato a tempo limitato, permettendo ai cacciatori di accedere a attacchi inediti e versioni migliorate delle mosse presenti nel gioco base.

Vediamo le nuove "azioni accelerate"

Partendo dalla Lancia, attivando il Bracceleratore è possibile utilizzare un nuovo colpo verticale capace di annullare l'offensiva nemica e a cui è possibile seguire con potente affondo. È stata potenziata anche la combo di affondi e l'attacco in corsa.

Anche la Spadascia guadagna nuovi attacchi. In stato potenziato ora può eseguire un potente fendente di ascia che smorza l'offensiva avversaria e riempe la barra del cambio e uno in spada che carica lo stato amplificato. Il moveset include anche degli attacchi in trasformazione potenziati e un nuovo attacco in picchiata dopo la scarica zero.

Monster Hunter Wilds ha una data di uscita su Nintendo Switch 2 Monster Hunter Wilds ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 nel corso del 2027. L'espansione sarà tra i protagonisti del Capcom Spotlight che andrà in onda il 16 settembre, dove probabilmente arriveranno importanti novità sui nuovi contenuti del Grado Maestro.

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