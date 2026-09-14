Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove azioni di Spadascia e Lancia in trailer

Nei giorni scorsi erano già state mostrate le novità per Corno da Caccia , Balestra Pesante e Lancia‑fucile . Tutte le nuove mosse ruotano attorno al Bracceleratore , lo strumento introdotto con l'espansione che attiva uno stato potenziato a tempo limitato, permettendo ai cacciatori di accedere a attacchi inediti e versioni migliorate delle mosse presenti nel gioco base.

A pochi giorni dall'inizio del Tokyo Game Show, dove sarà possibile provare in anteprima Monster Hunter Wilds: Ascendance , Capcom ha pubblicato due nuovi trailer dedicati alle azioni accelerate di Lancia e Spadascia .

Vediamo le nuove "azioni accelerate"

Partendo dalla Lancia, attivando il Bracceleratore è possibile utilizzare un nuovo colpo verticale capace di annullare l'offensiva nemica e a cui è possibile seguire con potente affondo. È stata potenziata anche la combo di affondi e l'attacco in corsa.

Anche la Spadascia guadagna nuovi attacchi. In stato potenziato ora può eseguire un potente fendente di ascia che smorza l'offensiva avversaria e riempe la barra del cambio e uno in spada che carica lo stato amplificato. Il moveset include anche degli attacchi in trasformazione potenziati e un nuovo attacco in picchiata dopo la scarica zero.

Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 nel corso del 2027. L'espansione sarà tra i protagonisti del Capcom Spotlight che andrà in onda il 16 settembre, dove probabilmente arriveranno importanti novità sui nuovi contenuti del Grado Maestro.