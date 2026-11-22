GTA 6 ha monopolizzato la discussione videoludica, stabilendo un prima e un dopo con cui l'intero settore dovrà confrontarsi. Ma c'è vita oltre al nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games, e il mese di dicembre punta a concludere nella maniera migliore un anno particolare, difficile ma al contempo capace di consegnarci tante esperienze di grande valore. Fra i giochi in uscita questo mese ci sono infatti titoli come Warhammer 40.000: Dawn of War 4, che segna il ritorno di una saga storica, un punto di riferimento per gli appassionati di strategia in tempo reale; oppure l'eccellente RPG Path of Exile 2, che esce dal suo lungo percorso in accesso anticipato per debuttare ufficialmente su PC, PS5 e Xbox Series X|S in formato free-to-play. Non mancano produzioni più orientate all'azione e all'avventura, come Attack on Titan 3 con le sue battaglie con i giganti, il coloratissimo e frenetico remake Rayman Legends Retold, il tanto atteso Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore e il promettente Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, anche questo un ritorno importante.

Azione, strategia e... musica Dicembre si presenta come un mese variegato sul piano dei contenuti, con una prima parte delle uscite che si dividono fra azione, strategia e... musica, quella dell'interessante Stage Tour, che punta a rilanciare un genere che in passato ha saputo riscuotere un enorme successo ma che da troppo tempo era fermo ai box, in attesa che qualcuno facesse un nuovo tentativo. Warhammer 40.000: Dawn of War 4 In uscita su PC il 3 dicembre Per molti versi il gioco più importante del mese, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 ci catapulta nuovamente nell'inquietante universo creato da Games Workshop per un'esperienza strategica in tempo reale che parte dalle solide basi del franchise classico e le proietta nel presente grazie al lavoro attento e appassionato di King Art Games. Questo capitolo include quattro fazioni giocabili (Space Marine, Orki, Necron e Adeptus Mechanicus), ognuna caratterizzata da unità, strutture, comandanti e caratteristiche specifiche, che influenzano sensibilmente il modo di affrontare le battaglie. Gli Space Marine possono ad esempio contare sulla disciplina e sulla potenza delle proprie truppe, mentre gli Orki puntano sulla superiorità numerica e sull'aggressività degli assalti. Sul piano narrativo, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 potrebbe spakkare tutto grazie al coinvolgimento dello scrittore John French, autore della Black Library, ma le novità del gioco non si limitano ovviamente alla trama e alla maniera in cui verrà raccontata, estendendosi a una campagna da oltre settanta missioni, affrontabili anche in cooperativa, a cui si aggiungono le modalità Schermaglia, Last Stand e multiplayer competitivo. Chi sceglie la Commander Edition può giocare con tre giorni di anticipo, dal 30 novembre. Rayman Legends Retold In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch 2 il 3 dicembre Altro giro, altro ritorno: in questo caso parliamo di Rayman Legends Retold, che ripropone il coloratissimo e frenetico platform sviluppato da Ubisoft Montpellier in un'edizione che risulta non soltanto migliorata sul fronte tecnico, ma anche arricchita grazie all'introduzione di contenuti e meccaniche inedite, che mirano a rendere l'esperienza ancora più divertente. Una spettacolare sequenza di Rayman Legends Retold Sullo sfondo della suggestiva Radura dei Sogni, che un misterioso nemico vuole trasformare in un inferno, dovremo affrontare un viaggio in cui Rayman e i suoi compagni si troveranno ad attraversare ambientazioni fantastiche, superare ostacoli e sconfiggere boss di dimensioni impressionanti, nell'ambito di un gameplay dal ritmo veloce e con tante situazioni differenti. Abbiamo provato Rayman Legends Retold lo scorso settembre. Attack on Titan 3 In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch 2 il 10 dicembre L'Attacco dei Giganti torna su PC e console con Attack on Titan 3, il nuovo tie-in sviluppato da Omega Force che promette di portare sui nostri schermi l'intera epopea dell'opera creata da Hajime Isayama, incluso il suo spettacolare finale. L'idea dello studio giapponese è quella di arricchire la formula degli episodi precedenti, combinando le sequenze di combattimento con esplorazione libera e attività inedite. Una scena iconica riprodotta in Attack on Titan 3 Come già accaduto in passato, ci metteremo al comando di un personaggio originale che sarà testimone delle vicende che coinvolgono Eren, Mikasa, Armin, Levi e gli altri protagonisti della serie, e che dovrà affrontare i giganti utilizzando il dispositivo di manovra tridimensionale per proiettarsi rapidamente fra i palazzi, le mura o gli alberi e colpire gli avversari con lunghe lame mirando rigorosamente alla collottola. Stage Tour In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch 2 il 10 dicembre Stage Tour segna il ritorno di Guitar Hero e Rock Band, con un nuovo rhythm game musicale che raccoglie l'eredità dei due celebri giochi al fine di realizzare un'esperienza che risulti accessibile sia per i giocatori occasionali che per gli appassionati più esigenti. Al centro, naturalmente, c'è la colonna sonora, che al lancio includerà oltre novanta brani selezionati attraverso sei decenni di musica. Una scena di Stage Tour Dopo aver scelto uno strumento fra chitarra solista, chitarra ritmica, basso, batteria o voce, utilizzando una periferica dedicata o il nostro normale controller, potremo seguire le note di artisti come Red Hot Chili Peppers, Muse, Slipknot e Paramore nell'ambito di modalità originali come il Tour Mode, caratterizzato da elementi roguelike in grado di rendere unico ogni singolo percorso.

Nuovi mondi da scoprire I videogiochi ci conducono spesso in nuovi mondi tutti da scoprire, e a dicembre questo aspetto non verrà a mancare grazie a titoli come Path of Exile 2 (che al lancio ufficiale diventerà anche free-to-play), il tanto atteso Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito e la Nintendo Switch 2 Edition di Xenoblade Chronicles 3. Path of Exile 2 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S l'11 dicembre Path of Exile 2 si prepara al debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S dopo un lungo percorso in accesso anticipato, e gli sviluppatori di Grinding Gear Games hanno deciso che al lancio ufficiale il gioco passerà al formato free-to-play, dunque potrà essere scaricato gratuitamente da tutti gli utenti. Ambientato nel continente di Wraeclast, vent'anni dopo gli eventi del primo episodio, il sequel racconta una nuova storia incentrata sul ritorno della Corruzione. Una sequenza di combattimento di Path of Exile 2 La struttura rimane quella tipica degli hack & slash, con visuale isometrica, combattimenti frenetici e una progressione basata sull'eliminazione dei nemici, la raccolta di equipaggiamento e il potenziamento del personaggio. La grande varietà di possibilità offerte dal sistema di sviluppo rappresenta però il vero elemento distintivo della produzione, grazie a dodici classi caratterizzate da stili specifici e la possibilità di specializzare ulteriormente il proprio eroe attraverso le Ascendancy. Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore In uscita su PC, PS5, Switch e Switch 2 il 10 dicembre Annunciato più di tre anni fa, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore segna il ritorno di uno dei personaggi più rappresentativi delle avventure investigative giapponesi, riportando in scena l'eccentrico professore e il suo inseparabile apprendista Luke all'interno di una storia che si svolge un anno dopo rispetto agli eventi de Il Professor Layton e il Futuro Perduto. I due protagonisti de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore Sullo sfondo di Steam Bison, una città americana in cui il progresso tecnologico ha raggiunto livelli straordinari grazie allo sviluppo delle macchine a vapore, dovremo indagare su di un misterioso incidente, dando inizio a un'avventura ricca di personaggi eccentrici, situazioni imprevedibili, un ottimo doppiaggio in italiano e, naturalmente, tanti enigmi da risolvere. Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch e Switch 2 il 3 dicembre Con Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, Square Enix riporta in scena una delle più apprezzate serie spin-off dell'universo di Dragon Quest, proponendoci un'esperienza incentrata sull'incontro, l'addestramento e la combinazione delle creature che popolano il celebre mondo fantasy, attingendo a un bestiario che include centinaia di mostri dotati ognuno di abilità e tecniche specifiche. Le protagoniste di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito Fra le novità più interessanti de Il Regno Sfiorito figura il mondo di gioco, caratterizzato da un orizzonte curvo, isole sospese, rovine e territori da esplorare. Le creature potranno accompagnarci durante gli spostamenti, indipendentemente dalle loro dimensioni, e non mancheranno neppure le battaglie online, pensate per mettere alla prova le squadre costruite durante la campagna. Abbiamo provato Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito durante l'ultima edizione della Gamescom. Xenoblade Chronicles 3 In uscita su Switch 2 il 3 dicembre Dopo Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X e Xenoblade Chronicles 2, arriva a dicembre anche la Nintendo Switch 2 Edition di Xenoblade Chronicles 3, il capolavoro sviluppato da Monolith Soft nel 2022 che combina un universo narrativo complesso, un cast di personaggi particolarmente articolato e un sistema di combattimento ricco di possibilità, condendo il tutto con un comparto tecnico migliorato per l'occasione. Alcuni dei personaggi di Xenoblade Chronicles 3 Protagonisti dell'avventura sono Noah e Mio, due giovani soldati appartenenti rispettivamente alle nazioni di Keves e Agnus, costrette a combattere una guerra interminabile in cui la vita degli individui è scandita da un ciclo di soli dieci anni. Dietro questo conflitto si nasconde una verità che avremo il compito di rivelare, affrontando scontri spettacolari e sfruttando la novità delle classi insieme al sistema Ouroboros per ottenere la vittoria.